三色杧果糯米飯 櫻花造型加晒分
2019年05月16日 20:00
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色彩繽紛的糯米飯配甜酸杧果，賣相吸引又開胃。（互聯網）
每次吃泰國菜，總要來一客杧果糯米飯才叫圓滿，平常吃的糯米多是原味加椰奶製作，IG@jncookingchannel就教大家炮製三色杧果糯米飯，利用洛神花茶和斑蘭漿將糯米分別染成紅、綠色，浸泡時最好用熱水，水要蓋過高過糯米，期間更要不時攪拌，令顏色更均勻。
在蒸煮前，可利用蒸籠紙將不同顏色的糯米分開，就可以一次過蒸熟。蒸煮時，可加點椰子油及不時攪拌，可令糯米熟得更透徹和油潤。再利用櫻花模將糯米定形，淋上加了調味煮勻的椰奶和炒香的芝麻，色香味全。
材料：
糯米飯 3杯
斑蘭漿 1茶匙
洛神花茶 2湯匙
熱水 5杯
椰子油 6茶匙
椰奶 1罐
糖 半杯
鹽 3/4茶匙
粟粉 1.5湯匙
烤香芝麻 適量
杧果 1個
做法：
1.洛神花茶加熱水浸泡出顏色隔渣。
2.糯米分3份，1份加斑蘭漿、熱水浸泡；1份加熱水浸泡；最後1份加洛神花茶浸泡，各浸30分鐘。
3.椰奶加糖、鹽、粟粉煮熱，各放1湯匙於糯米中。
4.將3色糯米加椰子油蒸熟，以櫻花模具倒模。
5.杧果去皮切件作伴碟，糯米淋椰子油和芝麻便成。