三色杧果糯米飯　櫻花造型加晒分

每次吃泰國菜，總要來一客杧果糯米飯才叫圓滿，平常吃的糯米多是原味加椰奶製作，IG@jncookingchannel就教大家炮製三色杧果糯米飯，利用洛神花茶和斑蘭漿將糯米分別染成紅、綠色，浸泡時最好用熱水，水要蓋過高過糯米，期間更要不時攪拌，令顏色更均勻。



在蒸煮前，可利用蒸籠紙將不同顏色的糯米分開，就可以一次過蒸熟。蒸煮時，可加點椰子油及不時攪拌，可令糯米熟得更透徹和油潤。再利用櫻花模將糯米定形，淋上加了調味煮勻的椰奶和炒香的芝麻，色香味全。



材料：

糯米飯 3杯

斑蘭漿 1茶匙

洛神花茶 2湯匙

熱水 5杯

椰子油 6茶匙

椰奶 1罐

糖 半杯

鹽 3/4茶匙

粟粉 1.5湯匙

烤香芝麻 適量

杧果 1個



做法：

1.洛神花茶加熱水浸泡出顏色隔渣。

2.糯米分3份，1份加斑蘭漿、熱水浸泡；1份加熱水浸泡；最後1份加洛神花茶浸泡，各浸30分鐘。

3.椰奶加糖、鹽、粟粉煮熱，各放1湯匙於糯米中。

4.將3色糯米加椰子油蒸熟，以櫻花模具倒模。

5.杧果去皮切件作伴碟，糯米淋椰子油和芝麻便成。