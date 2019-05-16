三色杧果糯米飯　櫻花造型加晒分

2019年05月16日 20:00
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    色彩繽紛的糯米飯配甜酸杧果，賣相吸引又開胃。（互聯網）

    每次吃泰國菜，總要來一客杧果糯米飯才叫圓滿，平常吃的糯米多是原味加椰奶製作，IG@jncookingchannel就教大家炮製三色杧果糯米飯，利用洛神花茶和斑蘭漿將糯米分別染成紅、綠色，浸泡時最好用熱水，水要蓋過高過糯米，期間更要不時攪拌，令顏色更均勻。

    在蒸煮前，可利用蒸籠紙將不同顏色的糯米分開，就可以一次過蒸熟。蒸煮時，可加點椰子油及不時攪拌，可令糯米熟得更透徹和油潤。再利用櫻花模將糯米定形，淋上加了調味煮勻的椰奶和炒香的芝麻，色香味全。

    材料：
    糯米飯　3杯
    斑蘭漿　1茶匙
    洛神花茶　2湯匙
    熱水　5杯
    椰子油　6茶匙
    椰奶　1罐
    糖　半杯
    鹽　3/4茶匙
    粟粉　1.5湯匙
    烤香芝麻　適量
    杧果　1個

    做法：
    1.洛神花茶加熱水浸泡出顏色隔渣。
    2.糯米分3份，1份加斑蘭漿、熱水浸泡；1份加熱水浸泡；最後1份加洛神花茶浸泡，各浸30分鐘。
    3.椰奶加糖、鹽、粟粉煮熱，各放1湯匙於糯米中。
    4.將3色糯米加椰子油蒸熟，以櫻花模具倒模。
    5.杧果去皮切件作伴碟，糯米淋椰子油和芝麻便成。