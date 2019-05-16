McIntosh 70周年限量金版SACD/CD機

雖然Computer Audio Source（CAS）愈來愈流行，但不少發燒級音響迷仍是對SACD/CD情有獨鍾，McIntosh為照顧這類音響迷，推出70周年限量金版SACD/CD機MCD70 GOLD LE，鑑於解碼晶片是SACD/CD機的靈魂，此機的DAC數模轉換器就以優質的32bit PCM/DSD解碼晶片構成，每聲道使用4組DAC晶片來處理音訊，令訊噪比和失真得到明顯改善，配合Quad Balanced四重平衡輸出，使音色更流暢細緻，而且所有PCM訊號均會升頻至32bit/384kHz處理，有效突出平時忽略了的音色細節，除了播放SACD及CD外，更支援直讀USB手指內的數碼音檔，令播歌選擇大增，廠方提議將MCD70 GOLD LE，接駁上同廠的前級C70及後級MC30播放，就能將音色清晰度及通透感發揮至極限。