影迷必修　華妲最後的電影課

「我從來不想講任何東西，我只想與人分享。」繼兩年前活潑溫情的《眼睛相旅行》後，法國新浪潮之母艾麗絲華妲帶來了新作《艾麗絲說華妲》，以紀錄片回顧一生創作，親自向影迷講授大師班，分享其新穎的電影語言和前衞的藝術實驗。



電影將會分成2部分，第1部分聚焦20世紀，分享由1954年《短角情事》開始，到1996年《一百零一夜》期間，華妲拍攝每部紀錄片和劇情片時的想法和感受，而第2部分則關於21世紀後的創作，當中包括《拾穗者與我》和《眼睛相旅行》之間的紀錄片，當時因為數碼相機的興起，令華妲改變了拍攝紀錄片的方法，她說：「拍電影時，不論拍的是地方、風景、還是人，只要有明確主題，就總會反映內心最渴望探討的事物。我作品的核心是人，真實的人，也就是我在城市和鄉郊拍過的平凡人，在他們身上看出非凡、有趣、罕有和美麗之處，這是我習慣看人的方法。」完成了《艾麗絲說華妲》後，自嘲「老似恐龍」的華妲笑笑揮別人間，而這堂最後的電影課，則將於5月23日起在百老匯電影中心特別放映，影迷切勿錯過。