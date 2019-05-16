HT量子Tony　戰損頭盔有驚喜！

《復仇者聯盟4：終局之戰》曲終人散，戲中「逆轉無限」的量子時光機起關鍵作用，Hot Toys繼多款重點角色人偶後，日前再發表1:6 Tony Stark（Team Suit），最大特色是足本還原戲中的量子戰衣，以灰白、紅、深灰為主調，並透過壓紋及滴膠技術呈現A字Logo及雙臂上的仿布紋細節，層次豐富又別具科幻感。



隨人偶當然不少得真人頭雕，一如過往目無表情，似乎未夠「入戲」。幸好還有一個全新設計的Team Suit 頭盔版頭雕可供替換，上方透明鏡片可透現出Tony Stark雙眼，並內置LED藍燈，帥氣度十足！素體則高30cm、具30多個活動關節，同時戰衣富有彈性，可輕鬆呈現多種動作。



六角形地台及4隻替換手掌是例牌「配菜」，最驚喜還數廠商參照了電影初段Tony Stark於宇宙漂流一幕，特別打造了的Mark L戰損頭盔，凹陷及破爛痕迹跟到足，Iron Man死忠絕對要收藏。人偶即日起於Hot Toys專門店Secret Base公開接受預訂，預計2020年第3季至第4季派貨。

