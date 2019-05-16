【深夜字聊】返內地治早洩　弄巧反拙

Q: 本人女性，三十餘歲，丈夫年紀亦相若，我們是亞洲華僑，常會前往內地經商。丈夫有早洩，十多年前婚後才知道，原來他自幼連自慰也無能為力，甚少有晨勃。整個過程只有幾下抽動便發射，他很自卑，若我不要求親熱，他從來不會主動，一對子女也是人工受孕出生，我深知他痛苦，所以也沒抱怨。某次去內地的專科診所接受治療，說是甚麼陰莖得了炎症，給了很多費用去輸液，直接在尿管插入細喉，輸液才不到幾分鐘，整根陰莖已發脹變了象拔蚌和發紫，我警覺可能會出事立即喝停治療。錢被哄了卻換來一身痛苦，丈發燒又發炎，足足兩星期陰莖才消腫回復原狀，之後丈夫畏懼得拒絕行房，至今兩年我們已沒有性生活，想知道還有沒有方法可治療早洩呢？



煩惱妻子



A: 聲稱可透過陰莖輸液去治療早洩，乃無良無稽之舉。從尿道口直接輸入外物，不管是液體或氣體皆會損害性功能，甚至曾發生危及性命個案，性功能障礙患者決不可誤信一些缺乏醫學根據的另類治療方式。



早洩的定義有兩種。第一，陰莖進入陰道後不到兩分鐘便射精。第二，陰莖在陰道內抽動不足15次即射精，亦稱早洩。上述兩個定義屬大概指標，並不是絕對的界定，當中還要考慮到男性年齡、個人體質和健康質素、性生活經驗、連續性交次數、屬先天缺陷抑或後天形成，有否精神壓力與心理質素等差異性。



從性慾冷淡和晨勃虛弱等徵狀可見，閣下丈夫的情況先天積弱，屬於生理層面障礙，另因長年累月性能力不達標，個人承受愈來愈強烈的挫敗感，形成心理自卑，還加上輸液事件帶來身心重創，致使他寧可逃避性生活。



面對早洩困擾，最正確的做法是尋求專業協助，向正規的泌尿科醫生求診。閣下丈夫面對嚴重的早洩困擾，宜率先直接服用由西醫處方的藥物。解決早洩問題的藥物在多年前面世，適合18至64歲的早洩患者，藥物必須在性交前1至3小時服食，臨床顯示可有助延長射精時間達4倍之久。服用藥物的好處是能夠短時間內使患者重振雄風，重建性自信，恢復親密關係，在性事較順利進行期間同時體現伴侶「自療」訓練，可有望逐步延長射精時間，長遠停藥。對症下藥，積極以西藥改善性表現，期間亦可配合中醫調理。再加上伴侶的體諒、鼓勵與支持，雙方盡量放鬆心情，抱着共同解決問題的正面心態，可有助全面改善性功能障礙。



李偉儀