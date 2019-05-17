舊錶都得！JLC全新8年保養服務

以前機械腕錶保養期只有2至3年，不過隨着技術及腕錶質素近年大大提升，不少品牌均將保養期延長，甚至提供更全面的保養服務。Jaeger-LeCoultre剛推出全新Care Program服務，最大賣點是可將現有腕錶的保養期延長至8年！顧客由即日起於品牌官網登記此Care Program服務，於2017年5月後購買並仍享有原有國際有限保修所覆蓋的時計，其中腕錶的保養期即由2年延長至8年，而Atmos鐘保養期則由3年延長至8年。Care Program還同時提供多種個性化內容，包括增值資訊、建議與服務，還有於店內保養或修飾其時計的增值服務，包括功能檢查及鐫刻等。此平台提供12種語言選擇，並已經與微信整合，方便微信用戶參與此項計劃。



除全新Care Program服務外，品牌著名的Reverso腕錶新推出多款新錶，包括小秒針腕錶、雙時區腕錶及雙面腕錶。其中Reverso Tribute Small Seconds小秒針腕錶及Reverso Tribute Duoface Fagliano Limited雙時區限量版腕錶，配襯由知名馬球靴製造商Casa Fagliano設計的同色系明縫線錶帶，並有多款錶帶顏色供選擇。