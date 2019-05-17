塔斯曼尼亞的美食誘惑

澳洲塔斯曼尼亞一向是港人的熱門旅遊勝地，除了飽覽風景，美食亦同樣吸引，致力推廣塔斯曼尼亞食材的Tas'Mania Limited，負責人Calvin和David Meredith在今年Hofex的展銷活動中，引入了一系列當地的新鮮季節性及具有獨特性的食品，部分更將會在本地供應，務求讓港人和寵物們大飽口福。



當地此時正值冬季，當然要介紹當造肥美的太平洋蠔（Pacific Oyster），Tas Prime Oyster蠔場位於Pittwater Bay，負責人Ms Jane Kenane指在優質的水源和寒冷的水溫配合下，每年可出産過千萬隻太平洋生蠔。生蠔味道鮮甜，入口海水味重，肉質較厚而Crunchy，蠔香在口腔內歷久不散，令人回味，而且它還獲得Tasmania Shellfish Quality Assurance Program （ASQAP） 食品品質安全認證，品質自然有保證，6月正是生蠔的當造期，預計7月會在city'super發售，大家到時可大飽口福。



喜愛吃乳酪的人士要留意了，被選為2017年澳洲頂級創新食品的Westhaven Omega 3乳酪，由 Tas’Mania Ltd 獨家代理，是世界上第一種天然生產和含有Omega 3營養的乳酪。品牌只選用塔斯曼尼亞放牧吃草的牛隻，並研究出在牛隻飼料補充劑中，加入含有EPA / DHA的營養，以天然方法將Omega 3注入飼料，令牛奶有豐富的營養。Westhaven Dairy產品更標榜全手工製作，不含防腐劑和添加劑，健康有營。



坊間的蜜糖質數參差，想揀到靚貨就要慎選，同樣由Tas’Mania Ltd 獨家代理的BEE GOOD，花蜜來自塔斯曼尼亞的Tarkine Forest， 是百分百天然野生的蜜糖。Leatherwood Honey集花香、麝香和辛辣味於一身，被譽為世界上最好的蜂蜜之一。Manuka的蜂蜜顏色較深，質感呈果凍狀，焦糖味濃而餘韻悠長。



寵物可算是主人們的心肝寶貝，牠們的健康同樣受到關注，以塔斯曼尼亞南部深海水域的大西洋三文魚提煉而成的SalPet純天然三文魚油，含豐富的Omega 3，有效令寵物的皮膚變得柔軟和光澤，保持心臟和眼睛健康，協助大腦發展，令牠們腦筋和動作變得更靈活和敏捷。現時產品已於東涌東薈城的Taste有售，各位主人要留意了。



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