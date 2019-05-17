中銀香港　推出 BoC Pay 多重獎賞及商戶優惠

中銀香港BoC Pay 流動應用程式，讓客戶可隨時隨地進行本地及跨境支付、繳費，及於本地進行跨行轉賬 ，並 呈獻多重驚喜獎賞及商戶優惠， 滿足客戶對購物、美食、 出行旅遊 的三重願望。 由即日起至 2019 年 6 月 30 日，下載 BoC Pay並首次綁定或註冊 BoC Pay 賬戶，可獲 HK$ 50 獎賞。



此外，由即日起至 2019 年 7 月 31 日， 客戶 使用 BoC Pay 於 指定商戶消費，

即可 尊享限時優惠。



‧第一重購物激賞，客戶於豐澤消費滿指定金額，有機會享受高達HK$750獎賞。於三聯書店、Lady Story及IVM智能售賣機消費滿指定金額，更可即減HK$10。



‧第二重美食激賞，與三五知己到百份百餐廳及其旗下餐廳消費滿HK$30，即減HK$5；若喜歡甜食，客戶可到聖安娜餅店或滿記甜品享受高達HK$10獎賞。此外，客戶使用BoC Pay購買聖安娜極品糭套裝更可享低至67折優惠。



‧第三重出行旅遊獎賞，假期想北上遊玩，透過BoC Pay購買永東跨境巴士車票或港珠澳大橋穿梭巴士車票，均可享高達HK$10即減優惠。客戶到中石化消費滿HK$400，亦可享HK$30即減優惠。



BoC Pay客戶可透過內地 950 萬家及香港逾千家支持銀聯二維碼的雲閃付商戶網點一掃即付，盡享兩地便捷的二維碼支付服務。



BoC Pay 限時商戶優惠



豐澤

‧滿HK$3,000-HK$5,999，享HK$150獎賞

‧滿HK$6,000，享HK$400獎賞

‧每日累積消費金額最高之客戶，獲額外HK$750獎賞 (現金回贈優惠) 部分精選產品優惠：

1) Asus ZenFone Max Pro M1智能手機，建議零售價：HK$2,498，BoC Pay 優惠價：HK$1,698

2) Canon EOS M50數碼可換鏡相機雙鏡頭套裝，建議零售價：HK$8,080，BoC Pay 優惠價：HK$6,580

3) Goodway咖啡機，建議零售價：HK$318，BoC Pay 優惠價：HK$159

推廣期：即日至6月30日



三聯書店

‧滿HK$30，即減HK$10

推廣期：即日至6月30日



IVM智能售賣機

‧滿HK$8，即減HK$5

‧滿HK$30，即減HK$10

推廣期：即日至6月17日



Lady Story

‧滿HK$50，即減HK$10

推廣期：即日至7月31日



聖安娜餅店

‧極品糭套裝低至67折

‧滿HK$15，即減HK$5

推廣期：即日至6月30日



滿記甜品

‧滿HK$30，享HK$10獎賞 (現金回贈優惠)

推廣期：即日至6月30日



百份百餐廳（itamama、意樂、漁樂、韓樂、桃園製作）

‧滿HK$30，即減HK$5

推廣期：即日至5月31日



永東跨境巴士

‧滿HK$30，即減HK$10

推廣期：即日至5月31日



港珠澳大橋穿梭巴士

‧滿HK$150，即減HK$10

推廣期：即日至6月30日



中石化

‧滿HK$400，即減HK$30

推廣期：即日至7月31日



上述服務與優惠受相關條款及細則所約束。

有關 詳情，請瀏覽

https://www.bochk.com/creditcard/chi/spec/prom17011/index.html 、致電中銀香港個人客戶服務熱線 （852）3988 2388 、或向中銀香港職員查詢。