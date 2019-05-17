Flamingo Bloom × 泰昌　周末大派果茶蛋撻

炎炎夏日，來一杯冰凍的果茶，消暑解渴。有個性又型格的果茶品牌Flamingo Bloom，一向深受大眾歡迎，近日更和本地傳奇餅家泰昌餅店合作，在赤柱廣場開聯營新店。為了打響招牌和慶祝聯營店開業，舖頭將於明後兩日下午1時至6時在赤柱大街及美利樓一帶，舉行開業送禮活動，只要客人拍下Flamingo Bloom的宣傳車或宣傳單車照片，並將照片上載至個人Facebook或Instagram帳號，加上hashtag #flamingobloom，便可於宣傳車換領指定果茶1杯或蛋撻1份（限量各500份，先到先得），創意果茶和傳統蛋撻的配搭，夠晒新穎，相信必定吸引不少粉絲朝聖。



除此之外，亦有多款特色和限定美食供應，新店會推出2款原個水果盛載的限定特飲，包括檸檬西瓜沙冰和小鳯梨茉莉沙冰，還有全新創作的杧果椰子茉莉，配合泰昌著名的曲奇皮蛋撻及懷舊沙翁，又或是厚燒牛油果多、鹹牛肉芝果多、厚燒吞拿魚多及厚燒芝味多等果漾厚多系列，客人可游走於店內的熱帶雨林壁畫或直接走到赤柱海旁相機先食，絕對呃Like。



提提大家，由即日開始，客人在店內選擇任何飲品，只要加HK$29，就可換領Flamingo Bloom小紅鶴沙灘拖鞋1對（換完即止），着住對靚拖鞋在赤柱漫步，悠閒又Sharp醒。



Flamingo Bloom（赤柱新店）

地址：香港赤柱佳美道23號赤柱廣場207號店

查詢電話： 8300 8035

營業時間：11:30am - 08:00pm （星期一至五）；11:30am - 09:00pm（星期六、日及公眾假期）



開幕周末派發免費果茶及蛋撻

日期：5月18日至19日01:00pm - 06:00pm

地址：赤柱大街及美利樓一帶

參加辦法：拍下Flamingo Bloom的宣傳車或宣傳單車照片，將照片上載至個人Facebook或Instagram帳號，加上hashtag #flamingobloom

分量：於宣傳車換領指定果茶1杯或蛋撻1份（各500份，先到先得）