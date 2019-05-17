三界五行：水火包容　陰陽得調

「水火既濟」是陰陽平衡。道家智慧是「危中有機，機中有危」、「禍中有福，福中有禍」。水火，雖然是相克關係，但合則兩利。如果水比火強，水會把火澆熄，如果火比水強，火會把水燒乾。注意「澆」與「燒」，右邊同是「堯」字，左邊一個是「水」，一個是「火」，俗話說「三點水」，按《康熙字典》，「水」字部筆畫是4，與「火」字部相同，即是「澆」與「燒」是16畫，陰陽得調，水火包容互濟。



《易經》64卦，最後的是「火水未濟」，卦象是「火在水上，未濟。君子以慎辨物居方。」意思是水火處於錯位，水未能剋火，而火也未能把水加熱，時機未成熟，君子應審時度勢，尋求一個有利位置。用現代語言來說：「尚未成功，仍需努力」，等待時機，未來充滿希望。



如果說「水火既濟」是機中有危，「火水未濟」就是危中有機。「既濟」與「未濟」是陰陽互抱，天道循環。《易經》與《道德經》道理是相同的。《易經》是「變易」、「不易」，事物不斷變化。「天行健」，對應的方法是「自強不息」。《道德經》是「無為無不為」，因為「無為」（不固執，不預設規限），所以「無所不為」（甚麽事也可以做得到）。



上述道理運用於廚房，萬物只要協調、平衡，就可以由「未濟」變易為「既濟」，但處於「既濟」，又要慎防變易為「未濟」。廚房五味紛陳、五行齊備，用均衡營養為家人帶來吉祥平安、健康長壽的福地。



方向宇