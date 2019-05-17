倍樂醇乳酪飲品　連續3星期　每日1支　降低膽固醇平均達7-10%

全球超過30個國家、過百萬人飲用的倍樂醇乳酪飲品，當中的植物固醇成分，榮獲歐盟認可及證實有效阻隔經腸道吸收膽固醇，是歐洲首個提倡透過乳酪飲品以降低膽固醇的品牌。經逾70個臨床實證，只需連續3星期，每日飲用1支含2克植物固醇的倍樂醇乳酪飲品，配合均衡飲食及定期運動，便能輕鬆降低膽固醇平均達7-10%*。



推出全新口味

倍樂醇推出全新無添加糖口味－杏莓蜜桃乳酪飲品，而全線系列亦換上全新包裝，額外添加維他命B1。維他命B1是維持健康心臟的重要元素之一，從而加強倍樂醇降醇護心的功能。



植物固醇能抑制腸道吸收膽固醇 強化心臟健康

倍樂醇乳酪飲品當中所含的植物固醇源自天然植物，因其化學結構跟膽固醇近似，人體難以分辨，故當植物固醇進入腸道後可先「佔用」接收器， 有助抑制壞膽固醇進入腸道血管，從而有效地降低血液中的總膽固醇和壞膽固醇水平。



由於植物固醇於天然植物如玉米，小麥，藍莓等的含量非常低，故要攝取每日2克的建議分量以達到降低膽固醇的療效，便須進食特製添加植物固醇的食物。



適合飲用倍樂醇人士

部分人對膽固醇有一些謬誤，以為只有暴飲暴食、年長或肥胖人士才會有膽固醇過高的問題，而事實上，單憑身形、飲食習慣或年齡並不能知道是否有膽固醇超標的問題。倍樂醇乳酪飲品中所含的植物固醇並無副作用，而且採用低脂奶製成，適合任何人士長期飲用。(孕婦及五歲以下小童請先諮詢醫生意見)。



「降醇好EASY計劃」

倍樂醇於2019年2-4月份委託香港醫護學會進行倍樂醇3星期「降醇好EASY計劃」，邀請了25位志願人士，連續三星期每日飲用65毫升倍樂醇乳酪飲品(草莓味、藍莓味或杏梅蜜桃味)一支，於計劃前、後利用血液測試了解其總膽固醇水平，並透過問卷及電話調查收集數據。結果顯示92%測試者總膽固醇下降。參加者對倍樂醇降膽固醇的效果表示非常滿意，而且產品飲用方便，已將倍樂醇成為其健康飲食生活的一部分，更樂意推介給身邊有高膽固醇的家人及朋友飲用。



成為樂醇會會員

現只要下載倍樂醇流動應用程式並登記成為「樂醇會」會員，每購買一排(6支裝)倍樂醇乳酪飲品即可獲50分，以指定積分即可免費換領多款實用禮品，包括Panasonic手臂式電子血壓計、OSIM甜夢小蒸靈、超市現金券等。今天起日日飲倍樂醇降壞膽固醇，日日儲積分換禮品，一舉兩得。



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*1. The EFSA Journal (2008) 825, 1-13. Plant stanol and blood cholesterol

2. The EFSA Journal (2009) 1175, 2-9. Plant stanols and Plant Sterols and Blood LDL-Cholesterol