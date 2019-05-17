本周車展推介

2019年05月17日 17:30
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    本周車展：Audi + BMW + Jaguar Land Rover

    Audi
    日期：5月18~19日（星期六及日）
    時間：9:00am~8:00pm（六）、
    　　　10:00am~8:00pm（日）
    地點：尖沙咀及金鐘陳列室
    推介：「SUV體驗日」展出Q2、Q5 S line及Q7 Black Edition，出車可享限定三選一禮遇，價值高達HK$33,000。

    BMW
    日期：5月18~19日（星期六及日）
    時間：9:00am~7:30pm（六）、
    　　　10:00am~6:00pm（日）
    地點：土瓜灣陳列室
    推介：X2 sDrive20iA M Sport Edition優惠價售HK$409,900起，同場有X1及X3，售價HK$379,900起。

    Jaguar Land Rover
    日期：5月19日（星期日）
    時間：11:00am~5:00pm
    地點：葵涌陳列室
    推介：多款新車及陳列車以優惠價發售，Land Rover Discovery Sport Landmark Edition只售HK$559,000；Jaguar E-PACE僅售$438,000起。