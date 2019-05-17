本日日本：京都新酒店　畀你住進藝術館？

唔少人去旅行都想體驗一下與別不同的住宿體驗，而日本的BnA Hotel便滿足了這類旅客的願望，酒店內所有客房都係由藝術家設計的特色Art Room，而負責的藝術家並非只係畫畫了事，更要負責客房的布置、家具及使用的材料，讓人有住進藝術館之感，而他們則會得到部分房租作為收益。如此特別的構思及住宿體驗，之前在東京開設的幾間BnA酒店均成功掀起了話題，而該品牌最近再下一城，今日於京都市河原町高辻有全新的BnA Alter Museum開幕！



今次為咗帶嚟當地的美術氛圍，特別搵嚟9位關西的美術指導，再加上16位藝術家參與新酒店的31間客房布置。當中包括有人氣電音組合Perfume背後藝術推手、巴西奧運會閉幕式上「東京八分鐘」表演的特效負責人真鍋大度，他炮製了一個能夠24小時享受影像體驗的客房，叫人相當興奮。另外還有大阪搖滾樂隊BOREDOMS的主音山塚EY∃炮製的互動音與光客房，和於日本及外國舉行了多場裝置藝術及表演的梅田哲也創作的水與光客房等，實行挑戰視覺藝術與酒店的框框。而酒店亦有非住客亦可使用的酒吧Untitled，還有Cafe、Gallery及Art Shop等，預計會舉行不同的活動及展覽，目標係帶來跨國界的文化衝擊。

而酒店前方則附設樓高10層的Staircase Gallery（SCG），當中有一個樓頂高達6米的巨大展示室，在這個縱型Gallery內帶來世界少見的實驗性展示，第一炮係秋山Buku等4位作家參與的展示企畫「TO SELF BUILD」，教人相當期待。



BnA Alter Museum

地址：京都市下京區天滿町267-1

網址：http://bnaaltermuseum.com/