thecoopidea Stack　無線兼快叉

愈來愈多新手機支援無線充電以及PD（Power Delivery）技術，相關配件當然都要緊接上架！thecoopidea新推出外置充電器Stack，內置10,000mAh電量，提供一個12V/1.5A輸出的USB-A以及一個12V/1.5A、兼對應PD技術的USB-C。此外，機面同時設有無線充電線圈，輸出達9V/1.1A，可以同時為3件裝置充電，非常方便。



如毋須無線充電功的話，可以考慮另一新系列Plank的兩款新產品。兩款產品同樣用上長方形設計，機身左側設有掛孔，配合附送的尼龍帶，便攜性更高。Plank 10,000mAh規格與Stack近乎一樣，同樣備有12V/1.5A USB-A以及12V/1.5A PD USB-C輸出。而Plank 6,000mAh則較輕巧，設有5V/2.4A USB-A以及5V/3A USB-C輸出。



同場加映：

買咗新嘅外置充電器，當然要有線材配合先得。同場加推Flex Pro系列兩款新線材，線身用上尼龍物料，再加上兩端插頭以高回彈保護套保護，大幅加強耐用性，官方表示在屈曲測試中可抵受高達68,000次屈摺。Flex Pro備有Type-C to Lightning以及SR 4-IN-1兩款，線材均長1.2米，前者獲Apple認證，支援最高18W PD快充，備有黑、灰、玫瑰金3色；後者為雙頭USB-C線，而且兩端各設一個轉頭，可以轉至USB-A及microUSB，並對應60W PD快充。