FoodieCurly鬈毛妹：太平山坐蹦蹦車吃宜蘭菜

香港有座太平山，想不到來到台灣宜蘭，也有一座太平山！

宜蘭的太平山不止是一座山，她更是一個森林遊樂區，佔地逾1.2萬公頃，據導遊說，全台灣共有12種貓頭鷹，單是在太平山就可以看到8種了，豐富的天然資源，叫人目不暇給。



說到園區的重點項目，一定是坐蹦蹦車，這是昔日用來運送木材的小火車，曾經一度停駛，直至1985年才復修，現在鐵道長度只有三公里，供遊客乘搭，從太平山來回茂興。坐小火車之餘，還可以走走茂興國家步道、見晴懷古步道，拍拍文青照片，又或到鳩之澤泡溫泉，十分寫意。



肚子餓了，園區內有間「太平山莊餐廳」，早餐主打有機菜，午晚餐則提供台灣在地食材，六菜一湯，每位台幣250元，十分划算，難怪假日午市可以翻五次枱！每天六道菜，構思有難度嗎？主廚說，他每天都會煮兩腳的 (雞或鴨)、四腳的 (牛或豬)，然後加上魚和菜。



餐單都是特色宜蘭菜，像一味「大白菜湯」，其實是台灣古早菜「西魯肉」的變奏版，西魯肉用料很簡單，用大白菜、肉絲、蘿蔔及香菇絲、扁魚等煮熟勾芡，再加入炸好的蛋酥及芫荽即成，今天我們喝的大白菜湯，只是沒有加蛋酥。蒸雞採用台灣的放山雞，用葱油或杞子淋上面，肉質嫰滑；鱸魚亦是本地鮮魚，上面放的是宜蘭三星葱，香氣更勝一籌。

喜歡喝咖啡的，餐廳旁邊還有一間「雲海咖啡館」，依山而建，如果夠運，安坐窗邊就可以悠閒地觀賞雲海，是hea着休息的好地方。



太平山

官網：https://tps.forest.gov.tw/



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