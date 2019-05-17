【貝聿銘傑作】經典建築當背景　電影漫畫逐個睇

剛剛離世的建築大師貝聿銘，在港的作品並不多，現存的就是位於中環的中銀大廈，這幢於1990年啟用的建築，由於外形設計獨特，即使在高樓大廈林立的中環，一樣十分突出，因此不少電影漫畫，都以這座建築作為背景，今天我們便一同重溫這些作品，感受貝聿銘建築的獨有魅力。



《妖獸都市》

此片把香港拍成一個魔幻的國度，中銀大廈天台發射的強大「妖閉空間」，可以令時光倒流，充滿政治隱喻，壓軸一場人魔亦是在中銀大廈上空大戰，堪稱經典場面。



《蝙蝠俠：黑夜之神》

電影中匪幫由於沒有引渡條例（咁應景？），得以安然匿藏於中環一商廈內，蝙蝠俠便從國金天台縱身一躍，闖入匪巢，背景便可看見中銀大廈。



《變形金剛：殲滅世紀》

近年最多香港景觀的荷里活大片，結局大戰亦是在香港發生，博派狂派打到飛起，中銀大廈連同天星小輪和會展都被打爛。



《超級戰艦：異形海戰》

這部講外星人入侵的電影，攻擊目標便包括香港，只見中銀大廈慘被外星人破壞，香港人應該看徥分外心痛。



《黑豹列傳》

天下出版社現代格鬥漫畫，主角黑豹奉中央命令，前來緝拿叛徒鐵忠，後來選擇中銀大廈作為決鬥台，當中第四期封面，正是以中銀大廈作背景。臨尾鐵忠被黑豹從天台踢落街，鐵忠嗌爆多層大廈的玻璃，亦可算是經典一幕！



《龍神》

邱福龍的科幻漫畫代表作《龍神》，第一輯故事講代表正義的龍神， 聯同朱雀及玄武聯手保衛地球，卻於香港碰上宿敵虎帝，雙方更於中環展開了連場激戰，作為該區地標的中銀大廈當然成了背景，當中更有虎帝躍上了該大樓頂部的畫面，幸好大樓在決鬥中仍安然無恙。