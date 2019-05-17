大器晚成　Lexus全新LM旗艦級新作

豪華MPV在部分亞洲地區特別受歡迎，包括香港。日系豪華汽車品牌Lexus最近也加入戰團，推出全新LM車型，為豪華MPV市場帶來多一款選擇。廠方表示，此車將會瞄準全球戰略中佔最重要地位的中國市場及部分亞洲市場，車身顏色提供黑色及珍珠白兩種。



全新LM除了有七座版，還特別提供四座版。四座版的內裝布局焦點自然是落在空間感和私隱度兩大方面。前及後排由一塊融入東方傳統山水畫及宣紙紋理的「銀水墨」飾板點綴的屏風完全分隔。屏風上方嵌入了指針式時鐘及可電動調校升降及透明度的玻璃屏，下方則特設可與智能手機、平板電腦等設備連接，並支持Blu-ray播放的26吋顯示屏幕。配合由19個喇叭組成的Mark Levinson®音響系統及雙層隔音玻璃車窗，為後排乘客提供與車外嘈雜環境隔絕的多媒體視聽娛樂享受空間。後排一對獨立行政座椅，配合針對乘坐舒適性作精心調校的懸掛系統，帶來平穩舒適的駕乘體驗。其他配備還可獨立操控調節座椅、冷氣及音響系統等的後排觸控屏，可容納2支葡萄酒或香檳的14L小雪櫃等。