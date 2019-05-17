生活夜校：懷念貝聿銘　經典建築認識幾多？

美籍華裔建築師貝聿銘離世，終年102歲，留給世人的是無數讓人嘆為觀止的傑作。貝聿銘曾獲得有建築界諾貝爾獎美譽的普利茲克獎，被譽為「現代主義建築最後大師」，他善於利用光線與玻璃，讓建築與自然得以融合，這些作品，今天已成為大家的打卡熱點了，我們便一起回顧他的經典作品。



羅浮宮金字塔

地點：巴黎

落成年份：1989年

要數到貝聿銘最著名的作品，不得不提羅浮宮的玻璃金字塔，不過也曾引起爭議。話說1981年，法國政府決定擴建羅浮宮，但並沒有經過正常的招標程序，便直接委託貝聿銘負責，引起當地人不滿。後來貝聿銘提出玻璃金字塔的概念，也引起極大的反對聲音。

羅浮宮金字塔建造初期，有高達九成巴黎市民反對這次擴建，當時普遍大眾認為金字塔設計過於前衞，並不適合建造在充滿古典氣息的羅浮宮上。但貝聿銘並沒有放棄，四出說服政要支持，最終羅浮宮金字塔終於落成，漸漸被人們接受，更成為當代巴黎的地標。



美秀美術館

地點：滋賀縣

落成年份：1997年

位於日本滋賀縣的美秀美術館，曾獲美國《時代周刊》選為當年全球十大建築。這座美術館的最大特色在於其建築構造，以調和人造物與自然環境為主調，建築超過八成以上埋在地下，注重環境完整性，最特別是訪客要穿過長長的走廊，才可到達這個的山中美術館。



中銀大廈

地點：香港

落成年份：1990年

位於中環花園道的中國銀行大廈，外形為稜柱狀，就像「節節高升」的竹筍一樣，象徵力量、生機、茁壯和銳意進取的精神，基座的麻石外牆代表長城，則代表中國。結構上，整座建築物的拐角由四根加強混凝土柱支撐，由三角形框架將建築的壓力轉移到四根柱子上，外面用玻璃幕覆蓋，獨特的外形設計，令它成為香港地標之一。



路思義教堂

地點：台中市

落成年份：1963年

路思義教堂於六十年代落成，是貝聿銘與台灣建築師陳其寬合作的作品，教堂為了採光及明確表現結構起見，四片曲面完全分離，類似倒置船底，其上小下大的形狀給人一種穩定的感覺，由於屋脊部分分開，出現「一線天」的意涵，中部邊窗射入的光線，更令教堂添增了一份神秘感。



伊斯蘭藝術博物館

地點：多哈

落成年份：2008年

貝聿銘曾表示，這是他平生接過最艱巨的工作之一。他於2000年展開一趟環球考察之旅，花了超過一年時間，遊歷西班牙哥多巴、印度阿格拉、敍利亞大馬士革和北非突尼西亞的清真寺和古城，一直沒有收穫，直至到埃及開羅的Ahmed Ibn Tulun清真寺，才於寺內一個淨身池得到啟發，將其用色、光影效果和幾何設計套用在博物館上。為怕博物館日後被其他新建的高樓阻擋，當地政府順應貝聿銘的要求，在離岸約60米的地方，填出一塊新土地作館址，並在沿岸相鄰地區建造了20公畝的草地和水池。由白色石灰岩堆疊而成的主建築，運用幾何對稱和光影分布的原理，靈感來自開羅的Ahmed Ibn Tulun清真寺。



蘇州博物館

地點：蘇州

落成年份：2006年

貝聿銘是蘇州人，替家鄉設計博物館成為一時佳話，貝聿銘以「人生最重要的挑戰」來形容，因為既要傳統，又要創新，兼顧好看與協調，很難很難。此館既不高大，也不突出，與四周古街舊物幾乎融和一起，這就是其出色之處，貝聿銘既採用現代建築元素，也採納了江南山水園林的設計概念，以「中而新、蘇而新」的理念，堅持「不高、不大、不突出」的特點，以尊重所在地的歷史風貌，高度控制在六米以內，既與周邊傳統民居渾然一體，但在蘇州古城內，又有獨特性、唯一性的設計。

再細心看，無論玻璃屋頂、石屋頂、玻璃窗或採光天花，都採用了貝聿銘最愛運用的幾何圖案，真真正正為這既傳統又創新的博物館中，注入了他的個性。



德國歷史博物館

地點：柏林

落成年份：2003年

是德國歷史博物館的新建部分，坐落於前軍火庫加農砲鍛造廠原址上，貝聿銘選擇在軍火庫庭院上空加建大玻璃天窗，以不影響視野下連接兩棟樓，把原本用來陳列大砲的庭院，改造成玻璃天窗下的聚集地。