Loro Piana　高科技奢華夏裝

天氣經常不似預期，即使天氣陽光普照亦可忽然刮起狂風暴雨。幸好不少高級品牌都積極研發高科技物料，為各式服飾加入防風防水等多功能設計，讓大家夏日出外都可以毋懼任何天氣。



深得富豪及名人追捧的Loro Piana除以頂級羊絨及Vicuna駱馬毛聞名外，品牌亦積極研發高科技布料。春夏季品牌在男女服飾中加入多種創新技術，令名貴的羊毛外套、絲質、麻質甚至是皮革服飾，都備有防風或防水等功能，方便各位日常或是度假時穿着。品牌最著名的技術首推Storm Sytem，此物料以雙層設計，外面面料經品牌的Rain System處理，具有極高跣水效果，而內裡設有品牌獨家高科技輕身透氣薄膜處理，具防風防雨功能，兼可保持體溫。



【環保高科技物料】

近年時裝界積極推動環保物料，品牌另一技術Green Storm System正是採用環保物料製成，以超過50%的再生植物纖維製作成防水防風透氣薄膜，減少對大自然的破壞。其他技術還有Silk Princess及Techno Linen Rain System，分別在天然絲質及亞麻纖維布料加入品牌著名的防水處理，令外套備有防水功能並不失麻質及絲質的清爽效果。



模特兒：Patricia M @ Model Genesis、Edvinas P @ Model One

化妝及髮型: Rebecca Ng @Rebecca Makeup & Hair