男士深夜：天氣悶熱　睇熱話歇一歇

【地靈人美：桃月梨子 去日本橋探比卡超】

最近《神探 Pikachu》上映，相信唔少大人同小朋友都會入戲院睇吓班寵物小精靈點樣得意法，當然最多人留意嘅小精靈應該就係肥嘟嘟又可愛嘅主角比卡超喇。而日本寫真界美巨乳新貴桃月梨子，早前亦去到日本橋一間以寵物小精靈為主題嘅咖啡店探一探比卡超，享用主題式美食，仲搵埋隻伊貝公仔陪住食飯添！

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【靚人靚景：小田櫻 名護性感慶生辰】

每個樂壇組合當中，成員都會各司其職，例如一位負責奏樂，一位負責主唱，令歌曲作品演繹得更美妙。至於成員人數眾多嘅團體又點呢？唔少成員其實都係郁吓個身、郁吓個嘴充當背景板，不過早安少女組成員小田櫻就絕對唔係冇料到，佢除咗聲線悅耳，樣子仲相當嬌俏，現時係主唱成員。

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【決性11點：悠亞帶頭扮貓狗】

貓同狗都係人類最好嘅朋友，見到得意嘅貓仔狗仔，任你係鐵石心腸都會為之溶化，如果由一班嬌俏又好身材嘅美人兒扮貓扮狗，唔使諗都知道幾有攝人威力！最近成員多為AV女優嘅女子團體「惠比壽麝香葡萄」推出新歌《EBISU ANIMAL ANTHEM》，而MV亦喺近日正式公開！

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【決性11點：FANZA成人大獎2019再爆冷！大獎畀咗相澤南】

日本AV界年度盛事──FANZA成人大獎（前名為DMM成人大獎）早前已經順利完成，今屆同過往一樣，受萬千粉絲注目，原因係今年爭奪最優秀女優獎以及最優秀新人女優獎嘅女優大部份都實力與人氣兼備！而結果又同上年一樣爆大冷！

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【決性11點：山田麻莉奈 超可愛雷姆神還原】

《Re:從零開始的異世界生活》自推出以來深受動畫迷及Cosplay迷歡迎，特別是雙胞胎女僕之一的雷姆，就更是Cosplay界的熱爆角色，就連前HKT48成員山田麻莉奈都來湊熱鬧，將雷姆的超可愛感神還原出來。

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【決性11點：童貞必殺空手道】

「童貞必殺服」聽得多，但「童貞必殺空手道」又係乜嘢一回事呢？早前日本電視節目《痛快！明石家電視台》請咗8對父母同子女上嚟分享生活，其中一對就係35H巨乳寫真女優清水藍理同佢父親。

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