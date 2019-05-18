香港估估吓：呢個係邊間雲吞麵店嘅廣告？

問：非洲豬瘟何豈令港人無豬肉食？就連雲吞水餃店都要停售，更離譜是大埔有豬肉檔「客串」賣女性內衣及底褲，難怪有網民話係世界末日啦！雲吞係本地名物，肯定冇香港人未食過，但你又記唔記得，曾經有間叱吒一時雲吞麵店，今日經已唔存在，睇完呢個廣告，有冇勾起你些少回憶呢？



答案：「東東雲吞麵，密食當三餐！」呢句口號你一定識！八、九十年代，本地連鎖代表有東東雲吞麵以雲吞硬撼美式快餐。在1988年開業，主打雲吞麵、腸粉等中式快餐，一年後已有7間分店，兩年後已擴展至全港逾30間。當年該店投入大量廣告宣傳，加上提供場地拍攝電影配合推廣得宜，令東東雲吞麵無人不識。其中最為人印象深刻廣告由有「四大才子」之稱「霑叔」黃霑作曲及以急口令式唱出廣告歌：



「東東麵 係非常麵，(鮮蝦雲吞好新鮮 菜肉雲吞認真掂)，湯麵撈麵 (品格牛腩麵)，全部靚麵 (沙嗲牛仔肉撈麵)，炸醬撈麵拉麵物麵三口六面人人見面話東東麵係好正麵，確係(東東東東東東)靚麵，(東東雲吞麵 密食當三餐)」



無奈踏入2000年，東東雲吞麵食物質素暴跌，於06年底樂富最後一間分店結業後，全面撤出快餐市場。翻查食評網站，網民於05年留言表示，當時樂富店做優惠「十蚊」早餐及下午茶，無奈網上「負皮」居多，再平都冇人敢食。



網址：https://www.youtube.com/watch?v=E0eq6q6yjPc