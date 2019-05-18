大師出手賀　THE OUTNET 10歲慶生

網購已成為一種大趨勢，時裝精都愛上隨時隨地享受Shopping樂趣。緊貼潮流買盡世界各地品牌的新貨之餘，就連過季名牌貨都唔放過。以折扣價出售過季時裝精品的THE OUTNET，一直深受時裝愛好者喜愛，今年網店踏入10周年，特別與多個國際名牌聯手打造10年限定系列，用矚目的新裝跟潮人慶祝一番。



打正旗號賣「減價」貨的THE OUTNET，將過季貨品配襯出時尚感覺，不但將大家對過季貨的印象改觀，更成功吸納一群忠實擁躉。今次網店為10周年推出的限定系列，便得到各方品牌及名師支持，當中更不乏嚮噹噹的名字，包括Oscar de la Renta 、Carolina Herrera、Zac Posen、Paco Rabanne、Delpozo、Christopher Kane和Giuseppe Zanotti等，合力打造過百件服裝及配飾，雖然這批新貨冇折扣，但相信時裝精一樣會買得好開心。