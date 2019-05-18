三界五行：廚房五行要平衡

如果把家宅當作一個人，廚房就是五臟。廚房有五味，五味與五臟、五行對應。肝屬木，對應五味是酸；心屬火，對應五味是苦；脾屬土，對應五味是甘；肺屬金，對應五味是辛；腎屬水，對應五味是鹹。廚房為人提供養肝、安心、健脾、潤肺、補腎的膳食。廚房收藏了甜（甘）、酸、苦、辣（辛）、鹹。肝養心、心養脾、脾養肺、肺養腎。



在物料而言，廚房必須集齊五行，才可以相生相旺，把廚房搞活，才可以充滿生機。屬金的鍋，屬木的砧板、筷子、廚櫃，屬水的自來水、雪櫃，屬火的爐，屬土的碗碟。但現代廚房與古代廚房的五行搭配有少許分別，古代廚房以屬木的柴草做燃料，現代廚房則用燃氣、電力，再加上現代人用塑料筷子代替木筷子，用塑料砧板代替木砧板，這樣令廚房五行中的木元素相對減少。而水與火，是廚房的重要元素，水與火，如果調節得好，相處得好，就形成「水火既濟」卦，否則可能變成「火水未濟」卦。



在實際環境，家居廚房屬火的灶頭、電飯煲、微波爐，與屬水的自來水喉、雪櫃接近或對沖，形成水火不容。所以保持廚房的水火平衡就要靠木。木造的廚櫃比瓷磚好；擺放一盆吸廢氣的常綠植物是很好的方法。廚房門口放綠色的地氈，因為綠色五行屬木。「花香不在多，室雅何須大」，盆栽也貴精不貴多，一盆已足，而且只宜綠蘿、吊蘭這些觀葉植物，不宜養花，尤其是花粉多、香味濃，以免污染食物，造成過敏。



方向宇