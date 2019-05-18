【Food Stop】專家教煮正宗壽司飯

相信唔少人同我美食婷一樣都視日本為第二個鄉下，一放假就想飛過去玩返幾日。上星期我又飛咗一轉日本，其中一個重頭節目就係去壽司學校學整壽司。其實所謂整壽司，都係師傅一早預備好所有食材，我只需跟足步驟將飯捏好再鋪上材料，過程完全無難度，成品雖然唔失禮，但當然唔能夠跟專業出品相題並論。



曾在日本修讀多個飲食證書課程，當中包括精進料理課程的藝人林雲中係我老友，知佢對製作壽司有研究，於是就問下佢自製壽司醋飯的方法。一問之下發現要注意的地方比想像中更多，即刻抄低Notes同各位分享下。



揀米技巧：

日本珍珠米固然有品質保證，但原來只要處理得宜，普通珍珠米都可以做到類似風味，慳番唔少錢。



洗米技巧：

洗米過程不容小覷，除了洗走污垢之外，記得要邊洗邊捽走米粒表面的油分，煲出來的飯會分外有光澤。



浸米技巧：

壽司飯之所以特別香軟，秘訣在於煲飯前要浸米30分鐘，將水瀝乾後才加水煮飯，米和水的比例約為1:1.2。



調製壽司醋技巧：

日式超市雖然也有現成壽司醋，但加了太多白沙糖，味道偏甜又無益。自製方法很簡單，將50毫升米醋、2湯匙蔗糖及少許海鹽用慢火煮溶即成。



自製壽司飯技巧：

將煮好的米飯倒入木盆，先加一半壽司醋，攪勻後再逐少倒入其餘壽司醋直至味道適中，一邊攪拌另一隻手則用扇子為米飯降溫，完成後便可以用來製作壽司。