家長要知！幼兒防蚊小貼士

雖然只是5月，但日前天文台已錄得攝氏31度高溫！悶熱天氣是蚊子出動的時機，在戶外活動時，稍一不慎便換來紅點處處，尤其孩子是「小鮮肉」，簡直是蚊子的頭號襲擊對象。皮膚科專科醫生胡惠福提醒，小朋友經常跑跑跳跳，體溫較高，而且經常流汗，特別容易招惹蚊子，家長為他們使用防蚊產品時，不妨留意以下貼士，提高安全性。



1.慎用含DEET產品

6個月以下的嬰兒，不應使用含DEET的防蚊產品，並應採取物理障礙的防蚊措施，例如在嬰兒車加設防蚊網、使用蚊帳等；而6個月大或以上的幼童，建議使用DEET濃度少於10%的防蚊產品。



2.防蚊劑塗抹衣服

成人應先將防蚊劑塗抹於自己雙手，然後才塗抹在兒童身上，並可塗在衣服，而被衣服覆蓋的皮膚，則不應塗抹防蚊產品。



3.依產品說明使用

避免過於頻密使用防蚊產品，應根據製造商產品說明，有需要時才重新塗抹。



4.錯開防曬品應用

如需塗抹防曬產品，應在塗上防曬霜後15-20分鐘才塗抺防蚊劑。



5.徹底洗淨防蚊劑

當兒童返到室內，應清洗曾塗上防蚊產品的皮膚，而曾塗上防蚊劑的衣服，亦要徹底洗淨。