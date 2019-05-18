【打卡必到！】IWC Spitfire戰機　登陸香港

近日經過尖沙咀1881 Heritage，驚見一架IWC古董戰機停泊在露天廣場中央，埸面震撼。原來IWC為慶祝在1881 Heritage的品牌全球首間旗艦店10周年紀念，將英國傳奇戰機Silver Spitfire的1:1複製品帶到香港展出。展覽同時預祝品牌支持「Silver Spitfire – The Longest Flight」探險之旅成功，更特別邀請參與這探險之旅的英國飛機師Matt Jones來到香港參與展覽開幕禮。



這個歷時四個月的環球探險之旅將於2019年8月由英國南部古德伍德啟航，經全面修復的Silver Spitfire戰機將展開43,000公里的環球之旅，探訪近26個國家。品牌旗艦店內舉行Pilot's Watch系列展覽，包括Spitfire及Top Gun兩大系列腕錶。同場還有多款特別從品牌博物館運到港的珍貴古董Pilot's Watches，包括直徑達55mm、品牌有史以來最大的Big Pilot腕錶及1948年面世的Mark 11腕錶等。展覽由即日至7月1日舉行，各位飛機迷及錶迷不容錯過。