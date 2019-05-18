本日日本：米芝蓮指南「點名」愛知5大拉麵店

《米芝蓮指南》是不少人的飲食聖經，經該書推介的食肆，當堂被看高幾班，成為了食客的話題。而昨日推出的《米芝蓮指南愛知．岐阜．三重2019特別版》，也自然成了大家的焦點，作為首本介紹日本東海地區的米芝蓮指南，大家當然好奇哪些食肆能有幸被選中！以下的5間愛知縣著名拉麵店便獲得了當中的必比登推介（代表食肆性價比高、5,000日圓以下便能享用），當中有冇大家的心水？

--------------

人氣人龍店

位於名古屋市的拉麵紫陽花被喻為名古屋No.1的拉麵店，通常開店前1小時便有食客排隊等開餐，當中的招牌作醬油拉麵，其賣點係出色的湯底，店主採用了4種的生醬油經調整加熱，製成了勁香的調料汁，並將之加入由多款雞肉精華炮製而成的湯底，真的叫人再三回味。



拉麵紫陽花

地址：愛知縣名古屋市中川區八劒町4-20-1 Koupo源1F

營業時間：11:30am~2:30pm、6:00pm~9:00pm（逢周一休息）

--------------

嚴選高質食材

同樣位於名古屋市的拉麵奏，其鹽拉麵憑着用料講究，兼且不添加任何化學調味料而闖出名堂。無論是湯底、麵及佐料，店主都不惜工本採用高級兼高質的材料，你會吃到海產與雞肉兩者味道的美妙平衡，而且更特別加了小量的鯛魚乾，令味道變得更有深度。



拉麵奏

地址：愛知縣名古屋市昭和區阿由知通1-9

營業時間：11:30am~2:00pm、6:30pm~8:30pm（逢周二休息，只於周三及周四設晚上營業

--------------

地道雞肉滋味

位於春日井市的拉麵飛雞，其店主經反覆思量研究的代表作雞麵，便將雞與醬油的香味發揮到極致，採用純系名古屋雞隻等地道雞肉炮製100%的雞湯底，而調料汁則以弓削田醬油等生醬油加熱調製，無論是雞湯抑或醬油的味道都相當突出。



拉麵飛雞

地址：愛知縣春日井市御幸町3-4-6

營業時間：11:30am~2:00pm、6:00pm~8:30pm（逢周二休息，另周一及周四不設晚上營業）

--------------

注目自家製麵

位於半田市的麵屋Sakura，憑着自家製麵很快便受到食客追捧。店舖由夫妻檔主理，老公負責湯底，老婆則是製麵，兩者又不時給予對方意見，日積月累下炮製出相當高質的拉麵。當中的Sakura拉麵，以美濃的豬肉湯結合和風海產湯，炮製出絕妙的雙重湯底，另外吃出陣陣小麥味道的麵身亦相當值得一讚。



麵屋Sakura

地址：愛知縣半田市出口町1-45-16

營業時間：11:00am~3:00pm（返周二及周三休息）

--------------

超濃厚雞湯

位於豐橋市的拉麵幸跳，其賣點是能讓食客充分享受到雞的滋味及甜味，當中的丸雞醬油拉麵，其湯底所使用的赤雞肉，便從當地養雞場直接取貨，味道之濃郁跟用豬骨煲製的白湯底相比，也豪不遜色呢。



拉麵幸跳

地址：愛知縣豐橋市東脇3-9-5

營業時間：10:30am~2:30pm（逢周四休息）