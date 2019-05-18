香水控打卡必到　 diptyque香水快閃店

近年美容品牌開設的Pop-up Store，設計愈來愈靚，當中不少更成為女生的打卡熱點，如近期於中環荷李活道開設的diptyque香水期間限定店便是其中一例。只要走進這個樓高兩層的快閃店，便可即時展開一趟香水之旅，體驗品牌香水的誕生。



這趟香水旅程共分5個部分，首先在科幻味濃的創意前廳，會發現調香師與藝術家從歷史、藝術品、自然環境及天馬行空的奇幻想像中誘發香氣創作的靈感秘密。之後走進品牌聖地－創意總監Myriam Badault的辦公室，不但有機會一見其創作Mood Board和各式香氛試辦，更窺探到Myriam創作最新Eau de Minthe香水時，與調香師之間的私密電郵。



由於品牌3位創辦人都是藝術家，在製作每支香水及香薰蠟燭時都會繪畫專屬插圖。所以品牌今次也特別在店內設插畫室，展示數千幅插圖檔案及草圖，讓大家了解品牌香氣背後的每一個故事。穿過走廊後，會來到銀白色、充滿Cyber風格的實驗室，內裏陳列着各種香水的珍貴原材料，從中大家會了解到每一款香氣的材料和精華是如何採收和提煉。



參觀過後，大家還可透過文字與品牌調香師交流。如你分享的意見夠創意又被選中的話，品牌會為你創作一支獨一無二的香水！同場還提供明信片郵寄及香水瓶書法雕刻服務，而每日首20位成功登記並親臨體驗diptyque香氛創作過程的顧客，更可獲贈香港限定Tote Bag一個。Pop-up Store開設至6月14日，女生們要去打卡入貨就快到diptyque.hk官方FB登記。

