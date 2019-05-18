【決性11點】中女絲襪谷：無品VS無品味

「依家啲男人真係唔似男人」艾美美

「邊方面先？」阿田

「唔舉得？」Joe君

「唔係呀，死嘢」艾美美

「小器？八卦？郁啲就喊？」肥比



「我係想話好多都無品又無風度」艾美美

「舉個例」阿田

「我尋日搭巴士嗰陣，有個男人部手機開住聲睇直播倚天。」艾美美

「依家男男女女喺巴士都係咁喎。」肥比

「公德心呢樣嘢，咁大個人應該識。」艾美美

「你有無鬧佢？」阿田

「無！」艾美美

「你係咪同佢講：畀我！」Joe君

「一個鐘！睇咗一個鐘！」阿田

「哈哈哈，無呀，只係一直望住佢！」艾美美

「下？望住佢？佢以為你鍾意佢。」Joe君

「我畀壓力佢」艾美美

「壓力？」肥比

「一直望住佢令佢感到不安」艾美美

「我幻想到你個氣場有幾強呀！」阿田

「work唔work？」Joe君

「佢應該感覺到，所以佢開頭擰埋一邊，我keep住一直望，終於佢頂唔住熄咗部機」艾美美

「強喎，一個眼神唔使開聲就KO咗。」阿田



「未完呀，之後我返屋企搭𨋢，當時有個男人仲有一個工人姐姐等緊，個工人姐姐拎住兩大箱嘢，架𨋢嚟到個男人一嘢衝入去唔㩒住部𨋢，我心諗：你無嘢呀？人哋搬住兩箱嘢你入去都好應該㩒實部𨋢吖？」艾美美

「咁佢又自私咗啲嘅」肥比



「一日兩單，都遇到啲咁嘅男人」艾美美

「咁啱啫，世上仲有好多有品有風度嘅男人嘅。」肥比

「舉個例」艾美美

「好似四太位公子向中國名模精心鋪排嘅求婚囉~」肥比

「下？嗰單土豪式求婚？」Joe君

「唔得囉~成個Show娘到令人費解囉~」阿田

「最搲頭係無啦啦唱活着Viva」艾美美

「我睇到忍唔住笑」Joe君



「咩呀，一個男人肯咁花心思喎，有錢又有品啦」肥比

「肥比，我諗你搞錯有品......同有品味係兩回事囉。」艾美美

=========================