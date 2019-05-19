香港估估吓：小李飛刀世界排名第幾？

《倚天》又再改編，大家悶死未？近數十年來，電視劇只識改編金庸，其實在七十年代，電視台更鍾愛改編古龍的小說，其中《小李飛刀》便是一代經典！



TVB曾改編過兩次《小李飛刀》，一次是九十年代，由關禮傑主演，一次是七十年代，由朱江主演，又以七十年代版本最經典。



七十年代版的《小李飛刀》，其實分成《小李飛刀》及《小李飛刀之魔劍俠情》兩輯，監製是王天林，由當年名氣不比鄭少秋遜色的朱江飾演李尋歡，終日拿着飛刀刻人像，鬱鬱寡歡，充滿中年男士的魅力，至於黃元申則飾演少年劍客阿飛，其他參演的還有黃杏秀、李琳琳等等。



故事最有趣的地方，就是劇中（小說也是如此）設有兵器譜，猶如現今網球高球的排行榜，而李尋歡在初出場時，雖然有「小李飛刀，例不虛發」之稱，但在兵器譜中只排第三，排名第二的是金錢幫幫主上官金虹，在劇中由張沖飾演，而排名第一的，則是天機老人，在劇中由江毅飾演。而結果世界排名第二大戰世界排名第三，更是掀起高潮！



當然，大家最有印象的，可能是羅文主演的主題曲，作曲是顧嘉輝，作詞是盧國沾，「難得一身好本領，情關始終闖不過」，相信不少人都還記得！