【心理測驗】殺神直視內心　揭露最大恐懼！

奇洛李維斯經典角色「殺神」John Wick，已成為家喻戶曉的殺手人物。近日熱播電影《殺神John Wick 3》，繼續帶大家走進殺手世界觀。今集講述John Wick違反殺手界鐵規，在酒店殺死一名高級成員後，被酒店老闆榮士敦革除殺手會籍，以及發出高達1千4百萬美金懸賞令追殺，只給他黃金一小時逃生，為了生存，只有殺得更兇狠。現實世界中，我們也不時被一些「黑暗勢力」所追殺，教人恐懼不安。到底你內心最大的恐懼是甚麼？一於玩玩以下心理測驗。





【Start】

夢中的你在不停喪跑，因為想逃脫背後的追擊，究竟你被誰追殺？

A.熟人

B.動物

C.妖怪

D.陌生人

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【結果分析】

A.人際關係破裂

對你而言，世上沒甚麼比家人及朋友更重要。他們向來是你百分百信賴的對象，你總把其說話銘記於心。你內心最大的恐懼，就是人際關係出了狀況。有云「黃皮樹了哥，唔熟唔食」，你擔心有些朋友基於一些原因，利用你對他的信任，而做出傷害你的事情，甚至給你出賣，你亦害怕與家人因錢財而鬧不和。



B.生活壓力爆煲

生命只得一次，怎可不好好珍惜？你渴望過着優遊自在的生活，但世事豈可盡如人意？如果生活壓力處於爆煲邊緣，正正是你內心最大的恐懼。沉重的生活壓力，令你精神過於繃緊，追趕自己的，是自己不想面對的問題、累積多時的不良情緒、過去不愉快的回憶等，一點一滴加劇內心的恐懼。



C.健康出現異樣

健康是無價的財富，或許你過去的經歷，令你有深切的體會，所以特別着重健康，你最恐懼身體出現問題。閒時你愛搜索最新的健康資訊，尤其留心坊間一些保健偏方，一旦發現自己身體有任何異樣，那怕是雞毛蒜皮的小問題，你也會憂心忡忡。就算看了醫生，已在治療過程中，但由於身體未完全康復，仍未能令你安心。



D.無法實現夢想

有云：「做人如果無夢想，同條鹹魚有咩分別呀？」此話也正是你的人生格言。夢想是你鞭策自己不斷進步的動力，或許你有些不太光彩的過去，但你也希望用夢想來改寫人生。如果現實生活中出現一些阻礙，令你無法實現夢想，定必令你感到非常恐懼，整個人像洩了氣的氣球，再沒有一飛沖天的力量。

