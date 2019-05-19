老友狗狗：生死攸關　狗狗的四種常見反應

大貨車經過，我家的唐狗囧囧會急停僵住，然後拚命逃跑，八哥蕉蕉則會飛撲馬路向司機宣戰；遇有陌生人靠近，Nicky逆來順受動也不敢動；同胎弟弟則以露齒空咬表達不滿……例子繁多，每隻動物 (包括人) 面對恐懼、壓力或生死攸關的時刻，也有不同反應。「逃跑或戰鬥」最為人熟悉，而在貓狗身上常見的「定格」與「煩躁」卻較少人談論。狗狗的即時反應或多或少受天生性格影響，而其實後天的生活經驗也佔很大比重，我們改變不了狗狗性格，卻可從後天着手，引導狗狗作出更合宜的選擇。



【與壓力相關的四種常見反應】

1.戰鬥 Fight

狗狗以吠、撲、齜牙低吼、咬等動作，企圖趕走或移除威脅。每隻狗均具備攻擊能力，但可以選擇的話，大部分狗狗都不希望打鬥，因為這會招致損傷、甚至死亡。



2.逃跑 Flight

狗狗拚命迴避、逃離危害牠安全的事物，常見動作包括蜷縮爬行、挪開身體、企圖匿藏等。有些狗會第一時間逃跑，有些則會嘗試先發出警告(如吠、撲)，無效後才逃生。逃跑的目的就是想避過危險，增加生存機會，偏偏有時卻反而令狗狗身處險境，例如被炮仗聲嚇驚而離家出走，慌不擇路導致迷路，甚至衝出馬路發生意外。



3.定格 Freeze

寵物犬不需要像野生動物般，藉由「定格」逃避捕獵者的偵測，但日常生活裏種種高壓情景，如被緊抱剪甲、打針、訓斥、突如其來的巨響或移動等，也會令狗狗靜止不動，可惜因為動作細微而經常被人忽略。狗狗藉由「定格」去審視面前危機，有些會保持不動直至威脅過去，有些則等到稍有空隙便伺機而逃或戰。



4.煩躁 Fret

遇到某些情況狗狗不知所措，或會做些與情景完全無關的動作，如撲跳、轉圈、邀玩、反肚、咬繩、抓臉等。也有些狗狗會顯得煩躁不安，四處踱步、喘氣、過度活躍、無法安頓、極度警惕、甚至是挖地、抓牆、跳閘、從門縫溜走等，可能是生活出現變化或身體不適所致。



【別趕狗入窮巷】

這四種反應往往並非一條「四選一」的題目，而是層層遞進的過程，也是種習得行為。工作多年觀察所得，所有狗狗的即時反應總是「定格」，但靜止的時間可長可短，有些或許僅得一秒，但只要家長訓練有素便不難看到。看到狗狗定格，若能盡快替牠脫險或減低刺激，狗狗便毋須升級至「逃跑」或「戰鬥」的局面。而在這兩者之間，大部分狗都會選擇逃跑，只是若被迫進死角或箍緊而失去逃生路線，攻擊便成了保命的唯一選擇，即使再馴良的狗也會為了生存而戰鬥。攻擊往往是種習得行為，狗狗從過去經驗學會了，如果不早點出擊，便很大機會被制服或脅迫，所以選擇先發制敵。每次成功嚇退威脅，狗狗便愈確信這方法可行，下次便更快、更頻密的選擇「戰鬥」去應對壓力。所以前人說「別要趕狗入窮巷」是對的，要是我們一直施以高壓迫迫狗狗，不認識和管理牠的恐懼所在，也不給予牠空間撤退，那麼逼着狗狗張牙舞爪的，其實是我們自己。





莫家瑩 Cactus Mok

認證專業訓犬師 CPDT-KA

HKDR 救狗之家教育及犬隻訓練經理

