藝術潮流　重塑經典卡通

近年，街頭藝術在拍賣市場上備受關注，KAWS、Banksy、Invader等殿堂級人物不時牽起話題，而香港出生、美國長大的Mr. Likey，則屬於新進潮流文化藝術家，自小深受日本漫畫及美國潮流文化影響，擅長顛覆流行卡通元素再予以創作，更曾榮獲「Golden Key Art Award」。



2017年，Mr. Likey開始以「I look happy but I am sad（我看似快樂但我很悲傷）」為題，展開了一連串的創作，作品遍布全球15個國家。他的作品具有多層含意，乍看有趣幽默、色彩繽紛，細看卻會發現不同的元素巧妙結合，暗藏了不少文化符號。而現於「海港城•美術館」舉行的展覽「Not Now But Right Now！」，就是Mr. Likey的個人作品展，展示了一系列由經典卡通及漫畫人物重塑及變奏而成的獨特作品，其中結合了「牛奶妹」和《阿森一族》的作品《Asian American》，更是藝術家作為亞洲人，在白人世界尋找身份認同的一種體現，透過「畫中有畫」的表達方式，讓人感受到美好表面背後的另一番含意。



「Not Now But Right Now!」

日期：即日至5月26日

時間：11:00am-10:00pm

地點：尖沙咀海港城海洋中心二階207號「海港城‧美術館」