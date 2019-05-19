三界五行：友誼與飲食　關係密切

把風水和現實結合起來，就可以明白，廚房是食神、財神、喜神、健康之星、友誼之星聚腳的地方。食得健康，食出友誼。



友誼與飲食，關係非常密切，「飲杯茶，吃個包」往往是溝通的橋樑，不要以為飲飲食食是市儈，且看大詩人杜甫的《客至》：「舍南舍北皆春水，但見群鷗日日來。花徑不曾緣客掃，蓬門今始為君開。盤飱市遠無兼味，樽酒家貧只舊醅，肯與鄰翁相對飲，隔籬呼取盡餘杯。」隱居的杜甫，在濕漉漉的春天，與鄰舍用簡樸的飲食，共享真情。



一個家庭興旺，碗筷必增，既添新成員，又常有親友到訪，真情，比大魚大肉重要。古語說得好：「在家不會迎賓客，出門方知少主人。」你不用真情招呼朋友，「出門靠朋友」時，就知道為甚麼很少朋友招呼你了。



既然明白廚房擔當這樣重要角色，財神、貴人、健康都是喜歡整潔，廚房當然要以清潔整齊為首務。垃圾每餐要清倒，存放垃圾與存放米的地方不要太接近。廚具與食具必須經常保持清潔，絕對不能「朝食晚洗，晚食老鼠洗」，養老鼠、養蟑螂、養細菌，對不起自己，也對不起來吃飯的朋友，這就是「病廚」、「病灶」，想有運行都幾難。



「崩口人忌崩口碗」，碗筷崩裂，容易藏污納垢，而且影響家庭和睦。筷子要統一長短，以免出現「三長兩短」的不吉利兆頭。灶頭不宜設在廚房門對正的地方，廚房門沖灶頭，對整個家庭的健康都不利。



方向宇