葡萄牙傳統工藝啟發　PORTUGABA Collection

法國高級時尚品牌Christian Louboutin，每季度所推出的鞋履及手袋設計都令人目不暇給，能夠長期為單品設計保持新鮮感，全賴主理人Mr. Louboutin喜愛到處遊歷，走遍世界各地尋找最頂級的工藝融入系列當中，今個春夏系列設計靈感就源自他一趟葡萄牙之旅，從阿爾加維（Algarve）海岸風光以至里斯本（Lisbon）街道上的亮麗花磚，統統變成各種閃耀奪目元素，從而打造出一系列色彩奪目的PORTUGABA手袋設計。



PORTUGABA系列手袋的設計藍本是源自葡萄牙北部杜羅米蘭達（Mirando do Douro）盛產的Capa de Honra斗篷，這種最古老傳統服飾如果上面飾有愈多裝飾，就代表該斗篷主人愈富有，品牌工匠就利用Picado技術單靠剪刀於羊毛表層剪出複雜圖案，過程並無使用紙樣、量尺及機器，所以每一面平均需兩小時完成。袋面浮雕圖案則是由工匠以人手將線穿過布料而成，目前世界上懂得這種複雜精細Puxados技巧的工匠只有幾位，Mr. Louboutin希望透過PORTUGABA系列向他們致敬。其他編織工藝細節亦是品牌邀請當地編織合作社Cooperative Tecedeiras de Cervo女工匠完成，由她們利用傳統木織布機編織棉布，手袋每一面都需花上三小時去完成，凸顯出Christian Louboutin一直對工藝的重視。