【Food Stop】意大利腸無得輸

去年底傳出廚師腸生產商申請破產的消息，當時唔少人都擔心從此食唔返童年的味道。我美食婷同大家一樣好鍾意食腸，廚師腸、芝士腸、紅腸、臘腸統統都是心頭好，不過年紀大咗愈食愈講究，近來最得我歡心就係意大利香腸，今日就介紹3種畀大家認識。



提起意大利香腸，最為人熟悉一定首推莎樂美腸（Salami），主要用豬肉或牛肉製作，將肉絞碎後加鹽、胡椒及小量蒜頭等香料調味，然後將肉餡填滿模具再用繩綁起醃成香腸。意大利人習慣將它切成薄片配麵包同芝士享用，用來製作沙律或意式燴飯也很美味。



不過意大利人最鍾意的反而是博洛尼亞莫爾塔德拉（Mortadella Bologna），這種軟腍腍的粉紅色香腸。這是博洛尼亞的代表名物，早於17世紀初已面世，不過由於要用豬肉、多種香草、香料及開心果等製作，再加上生產過程複雜，所以舊時只得貴族及有錢人才有機會品嘗，直到19世紀開始普及成為平民美食。現在這種腸已成為意大利人的家常便飯，配沙律或製成肉卷都是常見的食法。



至於另一種摩德納哥齊諾香腸（Zampone e Cotechino Modena PGI）則被公認為艾米利亞羅馬涅大區最傳統的菜餚之一，起源最早可追溯至500年前的摩德納郊區，以胡椒、肉豆蔻、肉桂、丁香和葡萄酒調味而成，想試試意式傳統風味美食就不要錯過。