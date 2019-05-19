骨科疾病的「三座大山」

活在資本主義下的香港，市民的生活常受人工追不上通脹之苦。立法會議員口中的民生「三座大山」，多年來主宰着基層消費、公共運輸和退休保障。隨着人口老化和病人對生活質素的要求提高，骨科醫生同樣要面對骨科疾病的「三座大山」。這三座大山分別是：骨質疏鬆與脆性骨折，退化性關節炎，以及慢性痛症。這三座大山緊密相連、互為因果，如不及早處理和預防，將來的醫療系統和安老服務，終有一日都會面臨崩潰。



【長者骨折後的預防】

過往數十年，骨科醫生較少專注長者骨折後的次級預防（Secondary Prevention）。但當長者骨折的數字逐年上升，甚至有長者重複地跌倒而再次骨折，骨科醫生近年便積極地擔起治療骨質疏鬆（Osteoporosis）的領導角色。脆性骨折（Fragility Fracture），是指低能量創傷所造成的骨折。常見的脆性骨折部位包括手腕、脊骨和臗關節，當中以臗關節骨折對日後活動能力的影響最大。預防年老時發生脆性骨折的最佳方法，就是從年輕開始，透過健康的生活習慣，為將來的骨質疏鬆做好「對沖」。



【長時間輪候治療退化性關節炎】

退化性關節炎（Osteoarthritis）的成因是關節在長期勞損或創傷後，軟骨日漸磨蝕，導致關節痛、僵硬和出現變形。最常見的例子就是膝關節退化，對患者的日常生活和戶外活動都構成限制。即使醫院管理局已在各大聯網成立「全膝關節置換術中心」，但最新的輪候時間最短需要50個月，最長可達146個月！箇中原因，值得深思。情況就像很多人在月台排隊等候列車，但等了很多班都上不到車⼀樣。原來每個乘客都以總站為目的地，那麼輪候就變成「只加不減」的機制。



【痛症服務需求增】

現代人每天營營役役地⼯作，長時間在辦公室內坐着，容易產生不良姿勢，加速頸椎和腰椎的退化，並造成慢性神經性疼痛（Chronic Neuropathic Pain）。慢性腰背痛和頸痛，已不再是老人家的專利。在香港，每年診治痛症的醫療開支（尤其是私營的西醫、物理治療、中醫、脊醫，和按摩等另類療法），與因痛症告假所造成的經濟損失，雖然沒有官方統計，但筆者相信是一個天文數字。縱使基層的痛症病人，因無法負擔私營醫療開⽀，一直在苦候公立醫院的骨科和痛症專科新症和覆診日期，但政府亦無意以公私營協作方式「回購」痛症服務。



要處理這三座大山，最佳的方法從來都不只靠培訓更多醫生、成立更多中心和興建更多醫院，來日夜做骨折、換骹和脊椎⼿術。讓筆者與讀者⼀起來探討，如何將大山挪開。



骨科專科洪亮斌醫生