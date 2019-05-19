美國直擊：NASA火箭下　慶祝Omega登月50周年

Omega Speedmaster腕錶以陪伴人類成功登陸月球而聞名於世，上星期品牌為慶祝今年人類成功登月50周年，特別在美國佛羅里達州甘迺迪太空中心舉行全球大型慶祝活動及Golden Moments晚宴，場面更是超級盛大。品牌破天荒以NASA控制室作宴會場地，於室內展出歷年推出的多款Speedmaster Apollo 11腕錶，並安排數十位舞蹈員化身為NASA工作人員表演，令氣氛倍添科幻神秘。不過講到最震撼，一定是於真實「Saturn 5 Rocket」巨形火箭下舉辦的大型晚宴，由於安排實在太超乎想像，令到全場來賓也大感嘩然！



為了隆重其事，是次特別邀請品牌大使George Clooney、其太太Amal Clooney及多位太空人，包括：曾參與4次美國太空總署太空任務的太陽神10號指揮官Thomas Stafford，以及太陽神11號指揮艙通訊員及太陽神16號登月艙駕駛員Charles Duke等一同出席晚宴。George Clooney面對多位資深太空人表現謙遜及尊敬：「今天很榮幸能夠參與這次盛會，我對執行太陽神太空任務的卓越團隊致以最高敬意。」而品牌總裁及行政總監Raynald Aeschlimann就對Omega腕錶成為第一枚登陸月球的腕錶深感自豪，並道出是次活動的珍貴意義：「能夠踏足地球以外的另一個世界是曠世成就，當然值得舉杯致敬。」