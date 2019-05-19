本日日本：千葉縣日歸溫泉　爽歎洞窟風呂

去日本，浸泡溫泉幾乎是例牌行程吧，不過，可不是人人都想經常換酒店的，因此日歸溫泉便是一個不錯的選擇。位於千葉縣的八街市，剛於5月18日開設了一個全新日歸溫泉設施「小谷流溫泉 森の湯」，以後大家想浸溫泉，又多一個選擇了！



「小谷流溫泉 森の湯」是一個一日遊的溫泉設施，讓大家可以享受森林浴和天然溫泉，暫時遠離城市的喧囂。這裏的泉質為「碘氯化鈉強鹽溫泉」，並有「天然溫泉」和「碳酸泉」兩種大型的公共浴池，而戶外浴場，更設有洞窟浴池，讓大家更能感受大自然的氣息。酒店還設有一個休憩室，提供岩盤浴和芬蘭傳統的桑拿浴「löyly」。



此外，在「森の湯茶屋」，可享受豐盛的定食，選用的都是當地的食材，夠晒新鮮。而與溫泉區相鄰的複合型度假勝地「Doggys Island（ドギーズアイランド）」，設有一條「四季之花徑」，遊客也可以在散策，感受季節的變化，享受一個輕鬆的假期。收費方面，平日成日為1,200日圓，約HK$86，星期六日及假期為1,500日圓，約HK$107。



還有，由八街駅往成田空港駅，最快僅38分鐘車程，大家可以在此浸泡一會，再直接往機場，歎到最後一分鐘才上機，正！



小谷流溫泉 森の湯

地點：千葉県八街市小谷流616

網址：https://koyaru-morinoyu.jp/