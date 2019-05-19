順Phone快遞：Zenfone 6發布！翻鏡有新意

前一期「順Phone快遞」曾經預告Asus Zenfone 6將於5月16日在西班牙華倫西亞發布，仲估計將會採用升降前鏡頭。隨着新機正式發布，Zenfone 6的設計、硬件終於揭盅！Zenfone 6代號為ZS630KL，機面用上窄邊框全屏幕設計，6.4吋屏幕佔機面比例高達92%。機身不設前鏡頭，皆因Zenfone 6的雙鏡頭組用上翻起式設計，自拍時鏡頭組會由機背上方向上翻起，而鏡頭則由4,800萬像素f1.8光圈主鏡頭以及1,300萬像素125度超廣角鏡頭組成，可以拍攝4K@60fps影片之餘，亦支援電子防震系統。另一特別是拍攝全景相片時，用家毋須移動手機，全程由鏡頭組自動移動。值得一提是，鏡頭組由液態金屬製成，官方指比不銹鋼強硬4倍，當系統偵測到機身跌落時鏡頭組就會自動收起，官方表示鏡頭組通過10萬次翻轉測試，假設每日打開、收起鏡頭各28次，鏡頭組都有約5年壽命，耐用度合格。



硬件方面，Zenfone 6採用Snapdragon 855處理器，最高配備 8GB RAM及256GB ROM，同時內置5,000mAh電池，並支援雙卡雙待及記憶卡。Zenfone 6將於 5月23日在歐洲開賣，6GB RAM/64GB ROM版本售499歐元，6GB RAM/128GB ROM版本售559歐元，8GB RAM/256GB ROM版本售599歐元。



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