東沖有料到：泰國的鐵甲奇俠

並非因最近《復仇者聯盟》大結局的電影熱潮才出現，其實也不算是新聞了，在網上早就流傳了一段日子，出發點純粹是「搵兩餐」。話說前往華欣公路旁邊，有一名專向馬路上汽車兜售花串的小販，特色是，他會穿上鐵甲奇俠的服飾及面罩來吸引客人。



其實泰國的街頭巷尾，都有好多小販售賣花串，事關當地人信奉佛教，並相信車內有車神，花串正是用來供奉車神之用。無論是職業或一般司機，都有每天買花串的習慣。所以不難看到街上有大人或小孩在售賣約10至20泰銖的花串。



俗言有云：「人做我唔做，殺出新血路」。為了吸睛，吸引更多客人來欣賞幫襯，這位小販就算大熱天時，都會穿上這身打扮。道理跟好多餐廳食肆一樣，好食與否並非最重要，反而最緊要有Gimmick及賣點，可以呃到Like，吸引大家去採訪報道。



其實我私底下都戥他危險，公路上如此多車，他戴上面具後視線分分鐘受阻，而且我發現他有戴眼鏡，若然天氣太熱令鏡片起霧，在公路上穿梭會容易出意外。



無論如何，他的那份精神確係值得欣賞，若大家有機會從華欣坐回程車，碰上他的話不妨跟他影相及買花串，畢竟搵食艱難啊！



胡慧沖