香港估估吓：銅鑼灣海面竟然有個無人小島？

維多利亞港港闊水深，小學讀書都讀過。但維多利亞港銅鑼灣避風塘對出海面，原來曾經有一個無人小島，就未必人人都知道！至於為何是曾經，是因為這個小島現時已變成了「搵唔到」。



早在香港開埠前，英軍測量官卑路乍上尉於1841年繪製的首幅香港地圖中，已顯示出在東角（銅鑼灣昔日舊稱）對出的海面，有一個名為「燈籠洲」的無人小島，後來英國人以英國皇家海軍測量工程師奇力爵士之名，將小島命名為奇力島（Kellett Island，又譯吉列島或加列島），並於佔領香港島後，在島上修築炮台，到九龍半島亦被佔領後，則改為火藥庫。



1938年，香港遊艇會會所遷移至此，當時的奇力島仍是四面環海的小島。直至1955年，有關當局修建新銅鑼灣避風塘，並設有海堤從波斯富街連接奇力島。及至1965年，港島區進行填海工程，奇力島從此正式與香港島連接，到了70年代初興建海底隧道，再有填海工程進行以興建隧道入口，奇力島這個名字從此在地圖上消失，亦自始漸漸被人遺忘。



大家可能會問，到底原來的奇力島，大約是現時甚麼位置？答案就是海底隧道南端出入口，亦即是港島的出入口。