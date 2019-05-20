教樂事：掌握資優特質　易識別助培育

社會上對資優孩子普遍存在一種迷思，就是認定他們必然是成績優秀的高材生。早前我撰寫的文章曾指出，教育學者將資優學生分為六個類別：成功型、挑戰型、隱藏型、消極防禦型、雙重特殊型和自主型，然而資優孩子卻不一定會與學習成績畫上等號。那麼，前線教師該如何識別哪一位學生是擁有資優特質的孩子呢？已故資優教育專家Mary M. Frasier因而訂立一個名為Frasier Traits, Aptitudes, and Behaviors（F-TAB）的系統，詳列了十項資優兒童的特質，這些特質有機會透過正面或負面的行為表現出來，該系統有助教育工作者以此作為參考，以便為學童提供更適切的進一步支援。



【天賦異稟的十大特質】

1.富幽默感 Humour

正面行為：明瞭個人行為或關係中的幽默元素。

負面行為：愛作弄他人、惡作劇或說出不恰當的笑話。



2.高學習動機 Motivation

正面行為：熱衷學習，以執行、感受、創作為學習之本，偶爾需要老師加以指引。

負面行為：過分熱心，甚至是表現激進或態度苛刻。



3.興趣廣泛 Interests

正面行為：善於提出問題，對新想法感覺興奮雀躍，會鑽研特別感興趣的領域。

負面行為：太多興趣，涉獵廣泛但卻很少會把事情全數完成。



4.善於溝通 Communication Skills

正面行為：能夠與不同階層人士溝通與交流，並易於表達個人想法。

負面行為：壟斷討論，容易引起同輩的不滿。



5.愛尋根究柢 Inquiry

正面行為：求知欲強，好發問，會為感興趣的學習主題制訂調查和研究計劃。

負面行為：所進行的調查主題過於狹隘，會挑戰課堂中的學習課程，如果感覺不對會出現拒絕與人交流的表現。



6.具解難能力 Problem-Solving Ability

正面行為：能夠為自己解決各種問題，設定個人目標並努力實踐。

負面行為：在過程會干涉他人解決問題的方法。



7.思路敏捷 Insight

正面行為：能夠在高層次的抽象概念中建立聯繫，思路清晰。

負面行為：如需對概念或過程的理解進行詳細解釋或證明，即會表現出不耐煩！



8.具推理能力 Reasoning

正面行為：易於理解複雜性的學習內容，會主動追求更廣闊及深入的認知。

負面行為：因自己的卓越能力而表現傲慢或貶低他人。



9.富有創意 Creativity

正面行為：在學習任務上表現出靈活變通。

負面行為：過於捍衞個人想法，渴望獨自工作以保持思想的完整性。



10.記憶力強 Memory

正面行為：能熟練和回憶廣泛的學習知識

負面行為：因大量資訊的表達而容易流於壟斷討論。



校方一旦發現具備以上資優特質的孩童，學校的資優教育小組可透過成立「校本人才庫」的方式來推薦學生參加校內、外的資優教育課程或活動。當然，欲進入「校本人才庫」的學生，必須先通過多元甄選，始能被挑選加入。其中一環是經由教師推薦，科任教師在推薦學生時，可根據學生就不同學科取得的成績及整體表現，再參照上表的資優特質作為考慮因素，以便為這群天資聰穎的學童制訂合適的培育計劃。



許定國

佛教黃焯菴小學校長

教育碩士（課程與創新教學/資優教育）

從事教學二十年，長於推展STEM及資優教育

現任香港課程發展議會委員

曾獲「第九屆香港海華師鐸獎」、

「全國青少年科技大賽科技創新教育方案二等獎」