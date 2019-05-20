貼心旅人：2020年長假攻略　唔睇瞓唔着

近期大家係咪好關心政府公布的消息，不過大家最關心，可能就是來年的公眾假期分布！政府剛剛公布2020年的公眾假期，假如閣下是5天工作制的話，就記住以下幾個月份，快手快腳嘜定日子，快啲霸定位，到時放個超長假散吓心啦！



‧聖誕元旦

公眾假期及周六：2019年12月21日、22日、25日、26日、28日、29日、2020年1月1日

請假日數：5天

放假日數：12天（12月21日至1月1日）

建議目的地：聖誕新年，當然要去歐洲感受最濃烈的聖誕氣氛，2020年的歐洲文化是有兩個，分別是克羅地亞的Rijeka及愛爾蘭的Galway。前者位於亞得里亞海克瓦內爾灣畔，是克羅地西第三大城市和主要的海港城市，由於是深水良港，戰略位置重要，成為意大利、克羅地亞、匈牙利等各勢力爭奪的目標，歷史上多次易手；至於Galway則愛爾蘭西部大西洋畔的城市，保留了不少古舊建築，其中The Church of Ireland St. Nicholas' Collegiate Church 是愛爾蘭現存最大的中世紀教堂。在歡度聖誕之餘，也可以感受人家的地道文化。



‧農曆新年

公眾假期及周六：1月25日至28日、2月1日、2月2日

請假日數：3天

放假日數：9天（1月25日至2月2日）

建議目的地：雲南/羅平

農曆新年，自然是回內地才最有氣氛嘛！位於雲南境內的羅平縣，每到年初幾個月間，滿山遍地都長滿油菜花，形成一片金黃色的花海，配上喀斯特的奇特地形，更是羅平限定。在晨光照耀下，地表的薄霧與金黃色的花海合成一幅猶如仙境的圖畫。更何況羅平的油菜籽年產近3千萬公斤，以油菜籽製作的香油更是物美價廉，「金玉滿堂之鄉」之名也不逕而走，成為雲貴高原上一處獨特風景。一年之計在於春，正月看到如此美景，全年都金玉滿堂啦。





‧清明+復活節

公眾假期及周六：4月4日、4月5日、4月10日至13日

請假日數：4天

放假日數：10天（4月4日至13日）

建議目的地： 4月難得有長假，不是不去看櫻花吧？考慮到開花時間與假期能否重疊，可以到京都一遊，過去10年，京都的櫻花滿開日都是3月尾至4月初，最早為3月30日，最遲為4月7日。其中八幡市淀河川公公園、鴨川河岸、平野神、平安神宮、哲學之道及嵐山等都是著名的賞櫻勝地。



公眾假期及周六：4月10日至13日、4月18日及19日

請假日數：4天

放假日數：10天（4月10日至19日）

建議目的地：可以去大阪造幣局逛逛，原來早於1871年，位於大阪的造幣局種植約120種350株櫻花樹，漸漸將全長約560米的林蔭道填得滿滿的，在櫻花盛開的季節，形成一條櫻花走廊，而造幣局亦十分大方，每年根據開花時期，限定一星期對外開放，日期每年不同，2019年為4月9日至15日。這裏的櫻花屬晚開期，若遲來一步，錯過了其他地方的櫻花，這裏絕對是補飛首選。



‧勞動節+佛誕

公眾假期及周六：4月25日、4月26日、4月30日至5月3日

請假日數：3天

放假日數：9天

建議目的地：勞動節及佛誕紅日分布很散，既可以放足9天，也可以自由配搭4、5天的假期，頗有彈性，去台灣是不錯的選擇，何況每年春夏交替之際，4、5月期間是油桐花滿山遍野綻放的時刻，當被雨水或是風吹打而掉落時，形成像下雪般的「五月雪」，更是美得交關！



‧端午

公眾假期及周六：6月25日、6月27日、6月28日

請假日數：1天

放假日數：4天（6月25日至6月28日）

建議目的地：6月放到4天假期，短短地去馬來西亞吧，因為6月至9月正是馬來西亞榴槤季節，大家這段時間到當地一遊，便可以盡情飽嘗果王！



‧七一

公眾假期及周六：6月27日、6月28日、7月1日

請假日數：2天

放假日數：5天（6月27日至7月1日）

建議目的地：不嫌太短的話，到北海道賞花吧！北海道自然景色四季不同，怕冬天太冷的話，最趁夏天到一遊，順便暫時避開香港的悶熱天氣。北海道的薰衣草季一般由6月下旬開始，著名的薰衣草花園有四季彩之丘、富田農場等。



‧聖誕元旦

公眾假期及周六：12月25至27日、1月1日至1月3日

請假日數：4天

放假日數：10天（12月25日至1月3日）

建議目的地：近年人人都說要睇北極光，難得冬天可以放長假，一於去睇極光啦。加拿大西北地區首府Yellowknife，位於北緯62.5度，正是北極光光環中心帶，以3日旅行團為例，能夠看到極光的機會就高達98%！而每年12月到4月是觀賞極光的最佳季節，聖誕新年期間去賞極光，實在正！



連放三至四天

有些時候，做人唔好去到咁盡，都要考慮一下其他人，以下幾個假期，即使不另外請假，也可連放3至4天（大前提你星期六係假期啦），那就不用影響別人，也可以來個小旅行放鬆一下啦！



‧勞動節

公眾假期及周六：5月1日至5月3日

‧十一加中秋

公眾假期及周六：10月1日至10月4日

‧重陽

公眾假期及周六：10月24日至26日