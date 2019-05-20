三界五行：點將廚房變成旺丁旺財風水寶地？

爐灶與洗手盆隔鄰，是現代廚房常見的現象，因為可以有效利用有限空間，而且方便炊事，洗好的蔬菜以及預先準備好的食材，舉手之勞，就可以拿進爐灶上的炊具烹調了。但是，由於五行爐灶屬火，洗手盆屬水，為了達至和諧，兩者之間，應該設緩衝地帶，最好物色一個小型的碗碟晾乾架，用綠色塑料包金屬造，這個碗碟晾乾架，五行綠色屬木，金屬物料屬金，陶瓷造的碗碟屬土，這樣，爐灶與洗手盆的水火相沖，就變成水生木，木生火，火生土，土生金，此舉令廚房變成一個旺丁旺財的風水寶地了。



同樣道理，現代的廚房，爐灶往往與雪櫃對望，雪櫃屬水，又是水火相沖，調節的方法很簡單，選購綠色的雪櫃就可以了，如果家中的雪櫃不是綠色，而又未到更換的時候，應變方法是在雪櫃門張貼一些屬木的圖片，例如水果、蔬菜、草地、樹木，這樣雪櫃的水生木，木生爐灶的火，就可以把風水搞活搞旺。風水其實就是這樣簡單，風與水，都是不停變化，不停流動，把這智慧運用現在實際生活中，就一定有運行。



廚房裝修前，必須認真看看廚房的裝修圖紙，如果水喉或水渠管經過爐灶底，火在水上，就是「火水未濟」卦，再加上水管是「螣蛇」，經過灶台下面，或多或少會帶來負面影響，折衷辦法是用木板或纖維板，遮蓋水喉和水渠管，就可以達致水生木，木生火了。



方向宇