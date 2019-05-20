支持心中至TOP有機零售商　網上投票兼贏運動智能手錶

個個都話有機，唔通個個都真係有機? 市面充斥假冒有機產品，在香港政府未有法例監管有機市場下，消費者只能依靠信譽良好的有機零售商。為保障消費者利益及表揚符合優良有機零售營運標準之零售商，香港浸會大學香港有機資源中心自2012年起主辦香港唯一有機零售指引及評核計劃 — 「優質有機零售商計劃」，各有機零售商可自行報名或經由公眾提名參加。計劃篩選標準嚴謹，以參照歐美組織的有機營運標準，在採購、儲存、包裝及標籤說明、展示、銷售及員工培訓六個範疇訂定評審準則，達標的有機零售商才可獲頒「優質有機零售商」榮譽並獲授權使用「Q剔」標誌。



今年共有50家有機零售商參與，市民可以由即日起至5月30日(四)，透過香港有機資源中心的網頁和FACEBOOK支持心水有機零售商成為「至TOP有機零售商」!凡投票並留言分享其有機消費心得的人士，均有機會獲得「獨具慧眼獎」，贏取價值近HK$1,800的Fitbit Versa智能手錶乙隻(共三名)。投票結果將於6月17日所舉行的優質有機零售商頒獎典禮2019公佈。



投票網址：http://bit.do/qr2019