三角聯乘工裝　WAF SS19

俗語有話「三個臭皮匠，勝過一個諸葛亮」，意思就係指集合三個才能平庸的人都總可以成就大業，又如果三個「臭皮匠」本身已經係「諸葛亮」級數，事情發展應該係以「三三歸九」嘅九倍速度去完成。由fingercroxx、4A like Black及WORKnPLAY三個潮流單位攜手打造的聯名系列WAF，自2011年秋冬開始至今一直備受追捧，雖然每半年先會有一季新作推出，但因為4A like Black及WORKnPLAY兩位主理人葛民輝及張震嶽早在fingercroxx創立初期經已成日聯名合作，所以三方默契早在WAF成立之前已經建立，大家口味早已摸得一清二楚。



今個春夏季度WAF就以工裝服飾作為設計主題，特別以鐵路維修員所穿着的工作服為藍本，除了以系列慣常使用的黑魂配色作主打之外，更加入鐵路標誌、安全字句及反光細節等等去演繹Cargo Pants、Utility Vest及Coach Jacket單品。同時系列除了再次有WAF x Dickies聯名Chino Shorts登場之外，今季WAF更首次推出功能性斜揹袋Utility Shoulder Bag，採用尼龍及網布打造，附有實用性高的多口袋設計，而肩帶部分亦有反光織帶提高安全性，最啱夏天一Tee走天涯時用來配襯增加造型的層次感。