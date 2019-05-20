每周一湯：雪蓮子紅棗糖水　皮膚靚靚

有時候會覺得，飯後甜品比正餐還重要？要讓人感受那種甜蜜細膩的滋味，不一定是西式甜品的魔力，中式甜品同樣吸引力十足，南華藥業公司西灣河店負責人就推介雪蓮子紅棗糖水。



雪蓮子因其膠原蛋白含量豐富，有助保養皮膚，是保肝潤肺養顏的食材。紅棗品種相當多，雞心棗是其中一種，因其外形似雞心而得名。要補中益氣，一般人都會用上紅棗。不說不知，原來雞心棗的藥用價值較高，用來炮製燉品補身，效果更為明顯。不過若接受不了雞心棗的中藥味，則可選用口感佳、甜度高的紅棗。歷史上有南方「桂圓」北「人參」之稱，足見桂圓對養生的重要性。圓肉具有健腦益智、補養心脾、安神等功效，用來做糖水，令味道更加清甜。



【雪蓮子紅棗糖水】

材料：（4人分量）

雪蓮子 1両

雞心棗 2両

圓肉 1両

杞子 1両

冰糖 適量



做法：

1.先將雪蓮子用清水浸泡6小時，備用。

2.將其他材料用清水洗淨。

3.鍋內加入2,000毫升水，將全部材料放入鍋中用大火煲滾後，轉中火煲一小時。

4.最後加入適量冰糖，即可享用



功效：減肥，清肝明目，安神養心，疏腸利尿，抗衰老