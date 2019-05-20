開箱男：顛倒聯乘　Polaroid OneStep 2怪奇物語版

若果大家平時有煲開美劇，都可能會聽過科幻恐怖影集《Stranger Things》（怪奇物語），當中提到的「Upside Down」（顛倒世界）傳送門更是故事的主旨，而Polaroid OneStep 2即影即有相機，今次就聯乘劇集推出怪奇物語版，大玩顛倒世界。



【字體上下顛倒】

是次合作原來是為了迎接將於今年夏天播映的《Stranger Things》第3季，OneStep 2怪奇物語版為了配合劇集的顛倒世界主題，設計上特別花心思，牌子「Polaroid」和型號「OneStep 2」字樣上下掉轉，要將相機倒轉睇，字樣先至變為正常，效果相當有趣，不過實試將部機倒轉係影唔到相。此外，唔單止用上劇集中標誌性的藍色和紅色主調，而且機頂亦印有「Stranger Things」字款，「怪奇迷」點可以錯過呢！



【主題相紙款款不同】

除了OneStep 2用上怪奇主題，廠方亦一併推出《Stranger Things》主題的i-Type彩色菲林，每盒菲林共有8張相紙，特別在於每張相紙的相框各有不同圖案，將你帶回劇集中80年代的Hawkins（霍金斯鎮）。至於相機的規格跟普通版一樣，配有一支定焦鏡頭，旁邊設有閃光燈補光，以及光學觀景器取景，加上內置鋰電池，只需要用USB線即可充電，能夠持續使用60日左右。