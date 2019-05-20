戒煙必睇　3步計劃可到位

吸煙成癮，除了是生理上受到尼古丁影響，亦有機會是長年吸食養成心癮和手癮，家庭醫生方玉輝表示，戒煙過程會因為尼古丁的水平下降而出現退癮徵狀，身體會短暫感到不適，出現頭暈、疲倦、無法集中和咳嗽等徵狀，雖然徵狀會逐漸減退，但亦會影響戒煙的意志和忍耐力。煙齡較長的人則有機會會依賴香煙，希望透過吸煙獲取安全感，這些心癮令戒煙更加困難，但其實只要依照以下3個步驟，再配合決心和意志，就能夠逐步戒掉煙癮。



Step 1：認清後果

要增強戒煙決心，首先要認清吸煙的各種害處，方醫生說：「大部分人都知道吸煙會危害健康，亦明白吸煙與大部分癌症有關，特別是對肺部的傷害，甚至有可能會致命。可是，不少煙民都認為人終有一死，致命對他們來說亦沒太大的阻嚇力，相反，一些由吸煙引致的慢性疾病，例如是慢性阻塞性肺病（慢阻肺病）和慢性氣管炎，患者會出現氣喘和呼吸困難的情況，較嚴重的更要用氧氣筒協助呼吸，令身體長時間受到折磨，因對吸煙者來說有一定的說服力。」

此外，吸煙亦會影響家人和朋友的健康，近年甚至有不少科研報告指出，二手煙的影響比一手煙更大，方醫生說：「若然在自己或家人患病後才戒煙，就已經太遲，此外，吸煙更會造成空氣和環境污染，相信只要吸煙者明白了解這些害處，就能鞏固戒煙的決心和動力。」



Step 2：自我評估

認清了吸煙的壞處和後果後，就可以嘗試進行自我評估和反省，列出自己吸煙的原因，到底是工作壓力、朋友影響、或是心癮所致，再與家人、朋友或醫生傾訴，共同找出代替吸煙的方法。



Step 3：制定戒煙時間表

最後要制定戒煙時間表，明確表示開始和各個階段的日子，再定期評估進度，期間則可以在居室和工作場所貼上便條紙，無時無刻提醒自己不要吸煙。值得一提的是，戒煙前必須讓四周的朋友知道自己有戒煙計劃，除了可以協助警剔，亦能避免朋友「請食煙」，增加成功的機會。



【戒煙方法】

一些戒煙替代品，如戒煙貼和戒煙香口膠，均屬於尼古丁替補療法，使用後身體會照常吸入尼古丁，而不會吸入香煙的各種致癌物，但如果退癮徵狀嚴重，則可以嘗試服用戒煙輔助藥物，但由於藥物具有一定風險，因此亦要先尋求醫生的評估。



雖然各種替代品都有一定效用，但戒煙最重要的還是決心和意志，只有自律，才能順利戒掉煙癮，方醫生說：「戒煙未必可以一次成功，但失敗亦無需氣餒，可以先嘗試減少煙量，以每天吸一包煙的人為例，可以每天預先抽走幾根香煙，令心理上有吸了1包煙的錯覺，漸漸再增加抽走的數量，久而久之就會戒除煙癮。」



值得一提，部分戒煙者會以電子煙取代香煙，以為可以藉此戒癮，但其實電子煙與香煙的分別不大，對戒煙未必有太大幫助，加上現時亦未知電子煙會否有其他有害的化學物質，因此亦不宜吸食。